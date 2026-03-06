Водитель, виновный в смерти трёхлетнего ребёнка в ДТП в Приморье, получил 6 лет колонии-поселения

Суд вынес приговор жителю Приморья, управлявшему автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировавшему смертельное ДТП в июне 2025 года, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии поселения, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Удовлетворены иски потерпевших о взыскании морального вреда на общую сумму 2 млн рублей», — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл на 47-м километре дороги Михайловка — Турий Рог в районе села Благодатное, где водитель УАЗа выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Ipsum.
В результате аварии на месте погиб трёхлетний мальчик, а пассажир Toyota Ipsum получил тяжкие телесные повреждения. Уголовное дело рассматривалось по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое в состоянии опьянения.
Приговор не вступил в законную силу.
