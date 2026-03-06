Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель, виновный в смерти трёхлетнего ребёнка в ДТП в Приморье, получил 6 лет колонии-поселения

Суд также взыскал с виновного 2 млн рублей морального вреда в пользу потерпевших.

Источник: PrimaMedia.ru

Суд вынес приговор жителю Приморья, управлявшему автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировавшему смертельное ДТП в июне 2025 года, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии поселения, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Удовлетворены иски потерпевших о взыскании морального вреда на общую сумму 2 млн рублей», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на 47-м километре дороги Михайловка — Турий Рог в районе села Благодатное, где водитель УАЗа выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Ipsum.

В результате аварии на месте погиб трёхлетний мальчик, а пассажир Toyota Ipsum получил тяжкие телесные повреждения. Уголовное дело рассматривалось по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое в состоянии опьянения.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, суд вынес приговор жителю Партизанска за смертельное ДТП, совершённое в состоянии алкогольного опьянения.