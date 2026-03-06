Водитель, виновный в смерти трёхлетнего ребёнка в ДТП в Приморье, получил 6 лет колонии-поселения

«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии поселения, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Удовлетворены иски потерпевших о взыскании морального вреда на общую сумму 2 млн рублей», — говорится в сообщении.