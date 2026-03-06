«Колесо смерти» и ментальная магия: генеральный директор Цирка Никулина рассказал о новой программе

6 марта в Цирке Никулина на Цветном бульваре пройдет премьера новой программы «Весь этот циркъ!».
Она посвящена достижениям советского цирка. Накануне корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с генеральным директором цирка Максимом Юрьевичем Никулиным.
— Ретро сегодня в моде!
— Да, и наша новая программа — это своеобразный винтаж на тему цирка. Помните знаменитую фразу «And all this jazz!» из американского фильма? Она означает в переводе на русский неразбериху, путаницу. В словах «Весь этот циркъ!» заложена идиома: то есть цирк как быстрый круговорот событий. Поэтому впервые за долгое время у нас в программе не будет сюжетной линии — будет дивертисмент со множеством сменяющихся номеров. Также в названии заложены, конечно, наше восхищение и преклонение перед искусством цирка. Хотя нас не включают в Пушкинскую карту, мы знаем: то, что мы делаем на манеже, — это одно из древнейших искусств, которое объединяет трюк, зрелищность, красоту и смысл.
— Какие будут номера?
— Будут жанры, которые редко используются. Просто потому, что мало таких профессионалов, владеющих данной техникой. Например, «Колесо смелости»: это один из самых опасных трюков в мире, который появился в 1970-х. Во всем мире название звучит как «Колесо смерти», так как он очень трудный и исполняется с риском для жизни. Это настоящий смертельный трюк. Будут номера ментальной магии — это чтение мыслей зрителя. Тоже крайне редко можно встретить в цирке. Раньше это называлось мнемотехникой, и сегодня она практически исчезла, а в нашем цирке последний раз была в 1950-х годах. Будет дрессура: собаки, кошки, тигры.
— Почему решили обратиться к прошлому?
— Потому что все мы немного вчерашние — все оттуда вышли. Прошлое нельзя ругать, а тем более отрекаться от него. Потому что там было очень много светлого, доброго, жизнеутверждающего, что подпитывает наши душевные силы сегодня. Я думаю, у нашей публики есть запрос на ретро: люди ищут света, который мог бы сегодня разбавить в целом тяжелую событийную повестку. Задачу удивлять зрителя тоже никто не отменял — показывать однотипные программы из года в год нельзя, иначе зритель перестанет ходить. Мой папа говорил, что цирк должен каждый раз радовать, удивлять и немного пугать. Делая программу, мы всегда помним об этом.
— Программа до сентября?
— Да, потом у нас ежегодный международный фестиваль «Артист». Кстати, о фестивалях: в этом году исполняется пять лет нашему детскому фестивалю «Дорога в цирк», который проходит в течение всего года. У нас в стране огромное количество людей, прежде всего детей, которые хотят заниматься цирком. Тысячи! В небольших провинциальных городках они тренируются буквально на энтузиазме и по большой любви к нашему искусству. Мне лично дорого и приятно это видеть — в этом залог будущего нашей индустрии. Я считаю своим долгом помочь этим юношам и девушкам заявить о себе. В этом суть фестивалей. Мы не даем денежных призов, но мы даем трамплин для взлета достойной молодежи. Международная обстановка немного усложняет проведение «Артиста», так как не все номера можно привезти — из-за отмены ряда авиарейсов мы в последние годы часто вынуждены отказывать заокеанским заявителям и участникам из Европы (если номера требуют сложной перевозки аппаратуры). Но, несмотря на это, заявок со всего мира к нам приходят тысячи, потому что сегодня наш цирк — это символ русского цирка в мире. Это одна из самых престижных площадок, на которую в момент фестиваля слетаются в поисках талантов импресарио и продюсеры со всех уголков земли.
— Зачем нам Европа? С Китаем авиасообщение не отменяли, а ведь реальные конкуренты русским в цирке это только китайцы!
— Это правда. Однако международный статус смотра предполагает все-таки глобальный охват. Кроме того, не забывайте: главный мировой цирковой фестиваль проходит в Монако, а циркового «Оскара» вручают в США. Кстати, его наш главный режиссер, хореограф Евгений Шевцов получил в 2025 году.
— А участникам СВО вы как-то помогаете, выезжаете выступать в зону боевых действий?
— Наш цирк помогает всем чем может. Как и в Великую Отечественную, наши артисты регулярно ездят выступать в зону боевых действий. Соответствующие запросы мы получаем от Минобороны РФ и всегда откликаемся. Когда от министерства поступают просьбы закупить что-то для фронта, мы всегда это делаем. Почти каждый месяц проводим бесплатные представления для ветеранов СВО и их семей. Я тоже бывал там: год назад ездил в Луганск. Как и все, я молюсь в душе, чтобы военные действия как можно быстрее прекратились, потому что мне больно принимать факт гибели наших ребят….
— А между тем полгода вы проводите во Франции…
— Это выбор моей жены. Она уехала туда еще 30 лет назад. Вот я и мотаюсь туда все эти годы. Навсегда уехать из России немыслимо для меня — я не собираюсь бросать родину ни в будущем, ни тем более сейчас. Совершенно не представляю, как можно уехать из Москвы — это сегодня самый красивый, удобный и безопасный город в мире, который я могу назвать! Я горжусь тем, что русский, что москвич.
— У вас два сына призывного возраста: Максим и Юрий….
— Да. Сыновья сказали четко: призовут — пойдем, а из Москвы мы никуда не уедем. Так что они здесь и уже давно работают со мной в цирке. Оба окончили Школу-студию МХАТ как управленцы. Как и я, они представляют нашу страну на разных мировых фестивалях. Я горжусь ими.
— Французы назвали бы вас bonvivant — счастливчик. Но, как у любого русского, у вас должна болеть за что-то душа….
— Душа болит за российский цирк. После распада СССР в стране работали, подчиняясь Росгосцирку, 32 манежа. Сейчас — семь (два из них в Москве). Цирк закрыли в Уфе, Краснодаре, Красноярске, Оренбурге, Екатеринбурге — города можно перечислять долго. Дирекция по подготовке цирковых программ, аттракционов и номеров в Измайлове закрыта. Говорят, что Росгосцирк вышел на самоокупаемость. А это не так: все гастроли проводят не Росгосцирк, а всевозможные ООО от Росгосцирка.
— Кто виноват и что делать?
— Росгосцирк — это подразделение Минкультуры РФ. В ближайшее время будут переизбирать новое руководство Росгосцирка, и, надеюсь, придут новые люди, которые искренне любят наше дело и радеют за честный, добросовестный подход в работе. На мой взгляд, беда в том, что чиновники пытаются реорганизовать систему, а система умерла с распадом СССР. Эта советская система не может в сегодняшних условиях функционировать — мы живем в другой стране. Поменялось все: взаимоотношения между подразделениями, формы, ценность, продажа номеров….
— Что лично вы можете сделать в этой ситуации?
— Делай что должно, и будь что будет. Я руковожу Цирком на Цветном. Мы существуем на самоокупаемости и являемся сегодня одним из самых успешных цирков в мире. Я говорил и буду говорить о проблемах в нашей отрасли, потому что мне небезразлично, что будет завтра…. Пусть меня кто-нибудь услышит.