«Колесо смерти» и ментальная магия: генеральный директор Цирка Никулина рассказал о новой программе

— Да, потом у нас ежегодный международный фестиваль «Артист». Кстати, о фестивалях: в этом году исполняется пять лет нашему детскому фестивалю «Дорога в цирк», который проходит в течение всего года. У нас в стране огромное количество людей, прежде всего детей, которые хотят заниматься цирком. Тысячи! В небольших провинциальных городках они тренируются буквально на энтузиазме и по большой любви к нашему искусству. Мне лично дорого и приятно это видеть — в этом залог будущего нашей индустрии. Я считаю своим долгом помочь этим юношам и девушкам заявить о себе. В этом суть фестивалей. Мы не даем денежных призов, но мы даем трамплин для взлета достойной молодежи. Международная обстановка немного усложняет проведение «Артиста», так как не все номера можно привезти — из-за отмены ряда авиарейсов мы в последние годы часто вынуждены отказывать заокеанским заявителям и участникам из Европы (если номера требуют сложной перевозки аппаратуры). Но, несмотря на это, заявок со всего мира к нам приходят тысячи, потому что сегодня наш цирк — это символ русского цирка в мире. Это одна из самых престижных площадок, на которую в момент фестиваля слетаются в поисках талантов импресарио и продюсеры со всех уголков земли.