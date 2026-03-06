Соискатель работы не обязан сообщать о ребенке-инвалиде, заявили в Госдуме

«При этом до сих пор на собеседованиях женщинам задают совершенно неуместные вопросы: “А вдруг вы уйдете в декрет?” или “А вы будете брать больничный, чтобы сидеть дома с ребенком?”. Да, в целом тенденция меняется, отношение к рождению и воспитанию детей сотрудниками у работодателей становится более адекватным, но с такой неприятной ситуацией при трудоустройстве все еще можно столкнуться. Так что не стоит озвучивать на собеседовании личные сведения, которые могут сыграть против вас и дать работодателю лишний повод для отказа», — добавила депутат.