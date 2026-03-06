Мошенники стали обманывать россиян в депрессии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Мошенники на фоне мартовского пика обращений россиян к психологам создают фальшивые каналы и блоги «гуру счастья», предлагают оплатить дорогостоящие консультации, а после получения исчезают, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Описание схемы: март — пик обращений к психологам из-за весеннего обострения, авитаминоза и накопившейся усталости. Мошенники создают фальшивые каналы и блоги “гуру счастья”, “трансформационных коучей” и “энергопрактиков”. Они предлагают “экстренное исцеление от тревоги и депрессии” за один сеанс, “авторские методики” и “закрытые клубы”, — рассказали в “Мошеловке”.
«Клиентам предлагается оплатить дорогостоящие консультации, курсы или “инициации”. После получения денег “специалист” либо исчезает, либо проводит бесполезные консультации, не имеющие эффекта», — добавили там.
Целевая группа этих мошеннических схем — это люди, испытывающие эмоциональный дискомфорт, тревогу, упадок сил, ищущие быстрые способы решения психологических проблем. Схема актуальна для марта, поскольку сезонный фактор делает ее особенно эффективной.
В «Мошеловке» советуют проверять наличие у специалиста диплома о профильном образовании и сертификатов о повышении квалификации, а также читать отзывы на независимых площадках, а не только в блоге самого специалиста.
«Критично относитесь к обещаниям “быстрого и гарантированного” результата», — заключили там.