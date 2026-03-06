Россиян предупредили о штрафе за тонировку на машинах

«В соответствии с рос­сийским законодательством не​ допускается управление автомобилем с тонировкой ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, то есть окон дверей водителя и переднего пассажирского места. Нельзя эксплуатировать автомобиль, светопропускание стекол которого составляет менее 70%. В ином случае правонарушителю грозит административный штраф в 500 рублей», — сказал Зокиров.