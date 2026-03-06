Роспотребнадзор предупредил хабаровчан об опасности ожирения

Эксперты Роспотребнадзора рассказали ИА «Хабаровский край сегодня», почему необходимо знать свой вес, уметь его поддерживать и при необходимости приводить в норму.
Всемирная организация здравоохранения отмечает, что более половины взрослых людей в мире страдают от лишнего веса, а более 1,9 миллиарда имеют диагностированное ожирение. Этот диагноз может вызывать не только психологические проблемы, но и становится фактором риска для развития серьезных хронических заболеваний: сахарного диабета, сердечно-сосудистых, рака.
Роспотребнадзор дает рекомендации по наблюдению за своим весом и рассказывает, как держать его в норме.
Контролировать колебания веса, а также своевременно выявить связанные с ним проблемы со здоровьем помогут домашние весы. Взвешиваться лучше утром, так как в течение дня вес может колебаться в зависимости от объема питания и выпитого количества воды. Выяснить нормальный ли у человека вес, поможет индекс массы тела (ИМТ) — отношения веса к росту. Его можно рассчитать по формуле: масса тела (кг) / рост² (м²). Нормальным весом считают показатели в пределах 18,5 — 24,9; избыточным: 25 — 29,9; при ожирении ИМТ составит 30 и выше.
Высокий ИМТ свидетельствует о более высоком риске хронических заболеваний и преждевременной смерти. Даже небольшое снижение веса, в пределах 5 — 10% от текущего, поможет уменьшить риск развития опасных заболеваний.
Взрослым людям, метаболизм которых работает медленнее, следует внимательнее относиться к существенным колебаниям веса. При недостаточных физических нагрузках и неправильном питании велик риск набора лишних килограмм.
Похудеть и удержать вес помогут простые правила. Питаться необходимо разнообразно. Выбирать следует продукты с минимальной обработкой: цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, орехи, здоровые источники белка (рыба, птица), растительные масла. Лучше ограничить употребление сладких напитков, картофеля, красного мяса, полуфабрикатов, фастфуда.
Сытный завтрак с высоким содержанием белка помогает снизить вес за счет уменьшения тяги к еде, снижения аппетита и секреции грелина — гормона голода.
Утро следует начать со стакана воды, которая помогает контролировать аппетит.
Сладкие газированные напитки, соки, чай с сахаром и напитки для спортсменов способствуют набору веса, так как добавляют дополнительные калории при нулевой или практически нулевой питательной ценности.
Необходимо следить за размером порций и планировать питание заранее. Готовый план питания избавляет от необходимости перекусывать фастфудом. Исследования показали, что те, кто ел домашнюю еду не менее пяти раз в неделю, на 28% реже страдали от избыточного веса, чем те, кто питался домашними блюдами три раза в неделю и реже.
Ускорить потерю веса поможет физическая активность продолжительностью не менее 150 минут в неделю. Исследования показали, что время тренировки может влиять на аппетит и прием пищи. Утренние упражнения влияют на уровень сытости и помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови в течение дня. Люди, предпочитающие пешую ходьбу, езду на велосипеде, общественный транспорт вместо личного автомобиля, имеют меньший риск избыточной массы тела.
Недостаток сна может влиять на аппетит. Дефицит сна увеличивает голод и тягу к калорийным продуктам с высоким содержанием углеводов. Чтобы добиться максимальных результатов, необходимо спать не менее восьми часов в сутки.