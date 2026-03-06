Роспотребнадзор предупредил хабаровчан об опасности ожирения

Контролировать колебания веса, а также своевременно выявить связанные с ним проблемы со здоровьем помогут домашние весы. Взвешиваться лучше утром, так как в течение дня вес может колебаться в зависимости от объема питания и выпитого количества воды. Выяснить нормальный ли у человека вес, поможет индекс массы тела (ИМТ) — отношения веса к росту. Его можно рассчитать по формуле: масса тела (кг) / рост² (м²). Нормальным весом считают показатели в пределах 18,5 — 24,9; избыточным: 25 — 29,9; при ожирении ИМТ составит 30 и выше.