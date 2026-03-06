Ветврач предупредил об опасности дорожных реагентов для собак

Ветврач отметила, что при таянии снега химикаты остаются в лужах и грязи на дорогах. По ее словам, опасность таких луж в том, что собаки не только бегают по ним, но и могут выпить оттуда воды. Если же наступила сухая погода, то, как отметила Костикова, реагенты превращаются в едкую пыль, которая может раздражать дыхательные пути и глаза питомца.