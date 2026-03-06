Почетное звание «Женщина года» вручили в Хабаровске

Почетное звание «Женщина года» получила Марина Эльтун — учитель начальных классов и родного нанайского языка из школы с. Бельго Комсомольского района. Марина Александровна — педагог с 41-летним стажем, почетный работник общего образования страны, автор учебника нанайского языка для 5-го класса, победитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка России» и мать четверых детей. В 2024 году ее семья стала победителем Всероссийского форума «Родные-любимые» в номинациях «Шоу семейных талантов» и «Семейные рецепты», вошла в 10-ку лучших семей страны и приняла участие в торжественной церемонии, где Президент Владимир Путин дал старт Году семьи. Благодаря проекту Марины Эльтун «Хэсэ поктони» («Путь родного языка») дети и взрослые приобщаются к культуре нанайцев. Семья Заксор-Эльтун — очень творческие люди, они пишут стихи и музыку к песням на родном языке, сами их исполняют, играют на музыкальных инструментах.