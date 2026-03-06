Почетное звание «Женщина года» вручили в Хабаровске

Губернатор Дмитрий Демешин вручил государственные и краевые награды жительницам региона в преддверии Международного женского дня. Среди них — врачи, педагоги, работники культуры, социальной сферы, общественники, предприниматели и многие другие. Каждая вносит свой вклад в жизнь и развитие Хабаровского края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Невозможно не восхищаться вашим трудолюбием, талантом и успехами во всех направлениях, которым вы себя посвящаете. Конечно, главной ролью для каждой женщины была и остаётся роль мамы. Благодаря вам наши дети вырастают здоровыми, умными, добрыми и справедливыми, людьми и настоящими патриотами России», — отметил глава региона.
Женщина года.
Почетное звание «Женщина года» получила Марина Эльтун — учитель начальных классов и родного нанайского языка из школы с. Бельго Комсомольского района. Марина Александровна — педагог с 41-летним стажем, почетный работник общего образования страны, автор учебника нанайского языка для 5-го класса, победитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка России» и мать четверых детей. В 2024 году ее семья стала победителем Всероссийского форума «Родные-любимые» в номинациях «Шоу семейных талантов» и «Семейные рецепты», вошла в 10-ку лучших семей страны и приняла участие в торжественной церемонии, где Президент Владимир Путин дал старт Году семьи. Благодаря проекту Марины Эльтун «Хэсэ поктони» («Путь родного языка») дети и взрослые приобщаются к культуре нанайцев. Семья Заксор-Эльтун — очень творческие люди, они пишут стихи и музыку к песням на родном языке, сами их исполняют, играют на музыкальных инструментах.
«Мы создали семейный фольклорный коллектив “Коси”, что в переводе на русский язык значит “счастье”. Мои сыновья Арсений и Юрий пишут музыку, я сочиняю слова. Недавно ребята с СВО прислали нам благодарность за песню, которую мы сочинили», — рассказала Марина Эльтун.
Как отметил Дмитрий Демешин, 2026-й объявлен Президентом Годом единства народов России, и сохранять родной язык, передавать его новым поколениям — это огромный и тяжёлый труд.
«Но именно он позволяет сохранять то бесконечное многообразие, то богатство самобытных культур, из которых складывается наш великий и непобедимый народ», — подчеркнул глава Хабаровского края.
За заслуги перед Отечеством.
Высокой государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — удостоена главный врач консультативно-диагностического центра «Вивея», кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения Наталья Болоняева. Ее стаж в здравоохранении — 46 лет. Под руководством Натальи Александровны многопрофильное медучреждение успешно решает задачи по сохранению здоровья населения, профилактике и раннему выявлению заболеваний. Благодаря работе выездных бригад «Вивеи» жители самых отдалённых сёл и посёлков края могут попасть к узким специалистам. Особое внимание в КДЦ уделяют участникам специальной военной операции и их семьям.
Родительская слава.
Особым моментом церемонии стало награждение супругов Валентины Леонидовны и Игоря Анатольевича Курдюмовых из посёлка Эльбан Амурского района. Указом Президента РФ Владимира Путина за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей они удостоены медали ордена «Родительская слава». Игорь Анатольевич и Валентина Леонидовна вместе уже 31 год. Они воспитали пятерых родных детей и подарили любовь и заботу ещё девятерым приёмным. Все дети успешны в учёбе, спорте и творчестве: кто-то стал инженером, кто-то — преподавателем, а один из приёмных сыновей посвятил себя служению Родине, он — участник специальной военной операции, ветеран боевых действий.
Губернатор напомнил, что сегодня в регионе для поддержки семей с детьми действуют более 20 мер. Среди них — краевой материнский капитал, сумма которого при рождении или усыновлении второго ребёнка составляет почти 289 тыс. руб., третьего — около 374 тыс. С прошлого года реализуется проект «Молочная кухня», благодаря которому будущие матери получают продукты от местных производителей. Также предусмотрены выплаты при рождении пятого и каждого последующего ребёнка, поддержка мам-студенток очной формы обучения. Все это — часть президентского национального проекта «Семья».
«Вы не просто помогаете нам быть лучше во всём, но демонстрируете пример внутренней силы, собранности и преданности выбранному делу. Спасибо, что вы всегда рядом!», — сказал Дмитрий Демешин виновницам торжества в завершение торжественного приема.