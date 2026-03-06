В репертуар «Современника» вернулась пьеса Михаила Рощина «Спешите делать добро»

— Сергей Скорнецкий воссоздал знакомый всем нам мир. Когда идешь по городу и видишь эти окна, понимаешь, что абсолютно за каждым из них человеческие жизни с их болью, их страданием, их счастьем, нежностью, отчаянием, надеждой, и это происходит постоянно, каждую секунду. Мы в нашем спектакле исследуем, что есть добро для каждого человека, в любом из этих окон, — объясняет режиссер Яна Сексте.