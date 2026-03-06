В репертуар «Современника» вернулась пьеса Михаила Рощина «Спешите делать добро». Режиссерами новой версии выступили артисты Театра Олега Табакова.
Пьеса о непростых человеческих взаимоотношениях, хитросплетениях внутри одной благополучной с виду семьи и, наконец, о том, что же такое на самом деле есть добро и альтруизм, впервые была представлена на сцене в 1980 году. Режиссером стала Галина Волчек, которая предложила публике спектакль-диспут, мгновенно ставший хитом. Тогда главные роли сыграли Игорь Кваша и Марина Неелова.
Успех прошлой постановки — серьезный вызов для современной режиссерской команды. Артисты Театра Олега Табакова Яна Сексте и Алексей Усольцев не восстановили прославленный спектакль, а нашли новые ходы, расставили другие смысловые акценты, на их взгляд, более актуальные для современного зрителя.
— Мякишев, с моей точки зрения, человек не мягкий, наоборот. Он не сомневается ни в чем. Надо спасти ребенка? Надо! Все. В нашей версии мы решили отойти от клише с говорящей фамилией, как было в прошлой постановке. Иначе ведь получается, что герой изначально понятен, — рассказывает актер Александр Хованский, исполнивший роль Мякишева.
История разворачивается в доме инженера в исполнении Александра Хованского. В порыве души он забрал из северного городка девочку-подростка Олю (Анастасия Ситникова). Не задумавшись ни на минуту, он привез ее к семье, в Москву.
Сценограф Сергей Скорнецкий в камерном пространстве создал уютную гостиную, проработав пространство до мелочей — от столовых приборов, расставленных на праздничном столе, до украшенной елки, переливающейся мириадами огоньков. Фоном для действия становится задник в форме типовой многоэтажки, прорезанной множеством окон.
— Сергей Скорнецкий воссоздал знакомый всем нам мир. Когда идешь по городу и видишь эти окна, понимаешь, что абсолютно за каждым из них человеческие жизни с их болью, их страданием, их счастьем, нежностью, отчаянием, надеждой, и это происходит постоянно, каждую секунду. Мы в нашем спектакле исследуем, что есть добро для каждого человека, в любом из этих окон, — объясняет режиссер Яна Сексте.
Быстро оказывается, что любовь и тепло в доме Мякишевых — лишь первое впечатление. В большой и иллюзорно дружной семье полным-полно взаимных подавленных обид. А свалившаяся им на голову подопечная становится катализатором скандалов: обсуждение ее будущего и поступка Мякишева членами семьи приводит к неожиданному потоку откровений. Страсти накаляются до предела — от безобидных подтруниваний друг над другом персонажи переходят к отчаянному крику, не в силах иначе выразить собственную боль. Такова хрупкая, но напряженная Нюра (Татьяна Бабенкова), взбалмошная, но расчетливая Сима (Ольга Родина) и всегда скрывающая чувства Зоя (Марина Лебедева).
Новое прочтение, построенное на неоднозначности характеров, становится многограннее и интереснее для современного зрителя.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Владимир Машков, художественный руководитель театра «Современник»:
— Для нас это спектакль — вторая премьера юбилейного, 70-го сезона. Спустя 46 лет мы возвращаемся к драматургии Михаила Рощина. Это не повторение спектакля Галины Борисовны Волчек 1980 года с удивительным актерским составом. Мы представили новое авторское прочтение пьесы. Вместе с драматургом Олегом Антоновым режиссеры постарались сделать эту историю актуальной и понятной современному зрителю.