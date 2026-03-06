В Московском регионе не будет прогнозировавшегося похолодания после 8 марта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Согласно последним данным, похолодания в Московском регионе, которое прогнозировали после 8 марта, не будет, температура продолжит медленно повышаться, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Ранее говорили о похолодании, которое приходилось на начало следующей недели. Но не осуществится этот сценарий. Температура будет медленно повышаться», — сказала Макарова.
Она добавила, что во вторник вместо морозов ночью будет ночью 0 — минус 5 градусов, днем плюс 1−6, слабый ветер, солнце. Синоптик отметила, что на ближайшей неделе наметилась тенденция к постепенному потеплению, но подчеркнула, что о метеорологической весне речь пока не идет.
«Весна — это переходное время. Я бы не торопилась. Перестройка атмосферы еще идет. Возвраты холодов будут. Монотонного повышения температуры не будет», — говорит Макарова.