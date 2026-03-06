Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters утверждает, что США разрешили Индии закупать нефть из РФ

Индия сможет в течение месяца покупать российскую нефть.

Источник: Комсомольская правда

Американские власти отреагировали на просьбу Индии разрешить закупать российскую нефть на фоне кризиса на Ближнем Востоке. В итоге Минфин США выдал Нью-Дели лицензию. Индия сможет покупать нефть из РФ в течение месяца. Об этом пишет агентство Reuters.

Утверждается, что Нью-Дели сможет закупать уже находящуюся на танкерах в море российскую нефть. Это стало известно ночью 6 марта.

По данным источников издания, решение принято для снижения давления на рыки нефти на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

О возобновлении поставок российских ресурсов в Индию сообщает также Bloomberg. Согласно данным отслеживания судов, два нефтяных танкера РФ, которые ранее направлялись в Восточную Азию, сменили маршрут и пошли в направлении Нью-Дели. Индия готова после длительного перерыва вновь закупать российские ресурсы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше