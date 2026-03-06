Reuters утверждает, что США разрешили Индии закупать нефть из РФ

Американские власти отреагировали на просьбу Индии разрешить закупать российскую нефть на фоне кризиса на Ближнем Востоке. В итоге Минфин США выдал Нью-Дели лицензию. Индия сможет покупать нефть из РФ в течение месяца. Об этом пишет агентство Reuters.
Утверждается, что Нью-Дели сможет закупать уже находящуюся на танкерах в море российскую нефть. Это стало известно ночью 6 марта.
По данным источников издания, решение принято для снижения давления на рыки нефти на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
О возобновлении поставок российских ресурсов в Индию сообщает также Bloomberg. Согласно данным отслеживания судов, два нефтяных танкера РФ, которые ранее направлялись в Восточную Азию, сменили маршрут и пошли в направлении Нью-Дели. Индия готова после длительного перерыва вновь закупать российские ресурсы.