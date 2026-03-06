Эксперт назвал признаки, по которым можно понять, что ребенка завербовали мошенники

— Изменения в финансах и поведении ребенка — первые тревожные сигналы. Обычно появляются скрытность, резкие перепады настроения. У подростка могут появиться дорогие вещи или крупные суммы наличных, которые он не может объяснить. Также стоит насторожиться, если он долго переписывается в мессенджере с незнакомцами, а в галерее телефона — много банковских карт. Ребенок может начать использовать специфический сленг: «дроп», «залив», «обнал», — предупредил эксперт.