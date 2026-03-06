Эксперт назвал признаки, по которым можно понять, что ребенка завербовали мошенники

Доцент Финансового университета Петр Щербаченко рассказал NEWS.ru, как распознать, что подросток попал под влияние аферистов. Мошенники все чаще используют детей в своих схемах, в том числе в дропперстве — обналичивании украденных денег.
— Изменения в финансах и поведении ребенка — первые тревожные сигналы. Обычно появляются скрытность, резкие перепады настроения. У подростка могут появиться дорогие вещи или крупные суммы наличных, которые он не может объяснить. Также стоит насторожиться, если он долго переписывается в мессенджере с незнакомцами, а в галерее телефона — много банковских карт. Ребенок может начать использовать специфический сленг: «дроп», «залив», «обнал», — предупредил эксперт.
При появлении таких признаков Щербаченко советует спокойно поговорить с подростком, а для детей до 14 лет подключить смс уведомления по банковским картам. Важно объяснить, к каким серьезным последствиям может привести участие в мошеннических схемах.
