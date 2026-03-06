Ричмонд
Эксперт назвал признаки, по которым можно понять, что ребенка завербовали мошенники

Доцент Щербаченко: Перепады настроения у ребенка могут быть сигналом вербовки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Доцент Финансового университета Петр Щербаченко рассказал NEWS.ru, как распознать, что подросток попал под влияние аферистов. Мошенники все чаще используют детей в своих схемах, в том числе в дропперстве — обналичивании украденных денег.

— Изменения в финансах и поведении ребенка — первые тревожные сигналы. Обычно появляются скрытность, резкие перепады настроения. У подростка могут появиться дорогие вещи или крупные суммы наличных, которые он не может объяснить. Также стоит насторожиться, если он долго переписывается в мессенджере с незнакомцами, а в галерее телефона — много банковских карт. Ребенок может начать использовать специфический сленг: «дроп», «залив», «обнал», — предупредил эксперт.

При появлении таких признаков Щербаченко советует спокойно поговорить с подростком, а для детей до 14 лет подключить смс уведомления по банковским картам. Важно объяснить, к каким серьезным последствиям может привести участие в мошеннических схемах.

