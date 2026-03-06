Глава МИД Ирана заявил о политической поддержке со стороны России и Китая

— Они поддерживают нас политически, — ответил глава иранского МИД на вопрос о помощи со стороны Москвы и Пекина.
28 февраля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, в котором осудил нападение Соединенных Штатов Америки и Израиля на Иран.
28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. До этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Также ударам подверглись военные базы в ОАЭ. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».
5 марта, спустя шесть дней после начала столкновения, издание Politico заявило, что Вашингтон рассчитывает продолжать операцию в течение не менее 100 дней. По данным газеты, Центральное командование США обратилось к ведомству с просьбой направить в свою штаб-квартиру в Тампе больше офицеров военной разведки для поддержки операции.