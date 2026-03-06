Ричмонд
Глава МИД Ирана заявил о политической поддержке со стороны России и Китая

Иран получает политическую поддержку от России и Китая на фоне конфликта с США и Израилем. Об этом в четверг, 5 марта, в интервью телеканалу NBC заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Интервью опубликовано на Youtube.

— Они поддерживают нас политически, — ответил глава иранского МИД на вопрос о помощи со стороны Москвы и Пекина.

28 февраля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, в котором осудил нападение Соединенных Штатов Америки и Израиля на Иран.

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. До этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Также ударам подверглись военные базы в ОАЭ. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

5 марта, спустя шесть дней после начала столкновения, издание Politico заявило, что Вашингтон рассчитывает продолжать операцию в течение не менее 100 дней. По данным газеты, Центральное командование США обратилось к ведомству с просьбой направить в свою штаб-квартиру в Тампе больше офицеров военной разведки для поддержки операции.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше