Reuters: КНР и Иран ведут переговоры о проходе судов через Ормузский пролив

Китайская Народная Республика ведёт переговоры с иранской стороной, касающиеся безопасного прохода судов через Ормузский пролив, сообщает Reuters.

Китайская Народная Республика ведёт переговоры с Ираном, касающиеся безопасного прохода судов через Ормузский пролив, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на информацию, полученную от источников. Речь идёт о судах, перевозящих нефть и сжиженный природный газ из Катара.

«КНР оказывает давление на Иран, чтобы тот разрешил безопасный проход судов», — говорится в публикации.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это основной маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что иранская сторона в настоящее время не намерена закрывать Ормузский пролив, но изучит «все возможные варианты».

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее заместитель командующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» генерал Каюмарс Хейдар заявил, что Иран не закрывал Ормузский пролив и взаимодействует с судами.

