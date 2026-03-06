В «Опоре России» допустили снижение цен на полисы ОСАГО в Новосибирской области

Параллельно депутаты регионального парламента обратились в ЦБ и Госдуму с просьбой пересмотреть территориальный коэффициент ОСАГО для Новосибирской области, который, по их мнению, необоснованно завышен.
Руководитель реготделения «Опоры России» Игорь Салов считает, что все эти факторы могут повлиять на снижение стоимости полиса. Он отметил в интервью с Сиб.фм, что обстановка меняется благодаря тому, что власти обратили внимание на проблему. Если полиция будет активнее реагировать на заявления страховщиков и возбуждать уголовные дела по фактам мошенничества, это восстановит законность и позитивно повлияет на рынок автострахования.
Стоит напомнить, что в декабре прошлого года Банк России провел корректировку тарифов ОСАГО. Если в двадцати регионах страны стоимость полиса снизилась, то в двадцати восьми, напротив, выросла. Наиболее заметное повышение цен было зафиксировано именно в Новосибирской области, а также в Ингушетии, где уровень страхового мошенничества традиционно остается высоким.