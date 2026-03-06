В «Опоре России» допустили снижение цен на полисы ОСАГО в Новосибирской области

Руководитель реготделения «Опоры России» Игорь Салов считает, что все эти факторы могут повлиять на снижение стоимости полиса. Он отметил в интервью с Сиб.фм, что обстановка меняется благодаря тому, что власти обратили внимание на проблему. Если полиция будет активнее реагировать на заявления страховщиков и возбуждать уголовные дела по фактам мошенничества, это восстановит законность и позитивно повлияет на рынок автострахования.