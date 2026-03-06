Вывозим туристов в штатном режиме

Сейчас полные отмены составляют не более 15 процентов от числа всех запланированных путевок. Подавляющее число путешественников перебронировали поездки на другие направления вместо аннуляции: в Турцию, Египет и Таиланд. Конфликтная ситуация на Ближнем Востоке масштабно повлияет на диспозицию туристической карты до конца 2026-го. Общий ущерб туроператоров приблизительно составляет 2,6 миллиарда рублей. К концу недели цифра может достигнуть трех миллиардов.