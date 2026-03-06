Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вывозим туристов в штатном режиме

На сегодняшний день в странах Персидского залива пребывают около 50 тысяч российских граждан. На территории Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Кувейта, Катара и Бахрейна оказались не только обычные путешественники, но и туристы, выбравшие аэропорты этих государств в качестве транзита.

Актуальная цифра вывезенных туристов из всех стран Персидского залива на 5 марта — около 10 тысяч. До конца недели планируют вывезти остальных российских граждан. Более 90 процентов всех путешественников и транзитных пассажиров сейчас из-за обстоятельств находятся в Дубае.

Вывоз российских граждан из государств на Ближнем Востоке осуществляется в штатном режиме. Аэропорты Катара, ОАЭ могут переносить или отменять рейсы в связи с небезопасной обстановкой в регионе и угрозой налета. Авиаперевозчики действуют, ориентируясь на актуальное состояние дел, поскольку официально небо закрыто над странами Персидского залива. Туристам из России, ожидающим вылета на родину, следует проявить терпение.

Представители МИД РФ и Минэкономразвития РФ объявили страны Персидского залива небезопасной территорией для пребывания российских граждан. Власти запретили не только полеты авиакомпаний, но также продажу билетов, путевок и бронь отелей в странах Ближнего Востока.

Большинство туристов, которые остаются в Дубае на данный момент, располагаются в гостиницах и отелях. Перечень недобросовестных представителей сферы туристических услуг, которые отказали в перезаселении российским туристам, был направлен российским ведомством дубайским властям.

Авиакомпании оперативно информируют пассажиров о состоянии рейсов. Путешественникам следует узнавать о вылетах только в официальных источниках и на сайтах туроператоров. На сайте АТОР также непрерывно транслируются актуальные данные для российских туристов.

Граждане России, которые планировали в ближайшее время посетить страны Ближнего Востока, могут рассчитывать на возврат средств в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ». Туроператоры стараются рассматривать заявления на аннуляцию путевок без судебных решений. Процедура обрекает перевозчиков на большое количество заявок в единицу времени.

Сейчас полные отмены составляют не более 15 процентов от числа всех запланированных путевок. Подавляющее число путешественников перебронировали поездки на другие направления вместо аннуляции: в Турцию, Египет и Таиланд. Конфликтная ситуация на Ближнем Востоке масштабно повлияет на диспозицию туристической карты до конца 2026-го. Общий ущерб туроператоров приблизительно составляет 2,6 миллиарда рублей. К концу недели цифра может достигнуть трех миллиардов.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше