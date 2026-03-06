Одобрен первый в мире препарат для лечения болезни Паркинсона

«Было одобрено производство и реализация двух препаратов», — отметил он. Речь идет о препарате Amshepuri, разработанном на основе нервных клеток, выращенных из iPS-клеток и предназначенных для трансплантации пациентам с болезнью Паркинсона. Его разработал Институт по исследованию и применению iPS-клеток при Киотском университете совместно с фармацевтической компанией Sumitomo Pharma. Киотский университет в апреле 2025 года сообщал о результатах клинических испытаний, в ходе которых у части пациентов фиксировались положительные изменения состояния после пересадки таких клеток. В августе 2025 года Sumitomo Pharma подала заявку на одобрение продукта под торговым названием Amshepuri, при этом рассмотрение проходило по специальной ускоренной процедуре.