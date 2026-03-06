Мошенники продают россиянам в депрессии курсы под видом психологов: что известно об уловке

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме. На фоне весеннего обострения преступники стали предлагать людям с депрессией курсы «счастья». Аферисты продают консультации под видом якобы психологов. Так пишет РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка» Народного фронта.
Отмечается, что мошенники создают фальшивые каналы в соцсетях для привлечения россиян, страдающих от «тревоги и депрессии». Они обещают якобы за один сеанс избавить от всех недугов.
«Клиентам предлагается оплатить дорогостоящие консультации, курсы или “инициации”. После получения денег “специалист” либо исчезает, либо проводит бесполезные консультации, не имеющие эффекта», — говорится в материале.
В России в связи с высокой активностью мошенников внедрили новые меры. Гражданам стоит их учитывать при снятии наличных. Это стало труднее, так как под ограничение может попасть денежная операция, если она проводится в странное время или в необычном месте.