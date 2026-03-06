Ричмонд
Спасибо, наши очень дорогие…

6 марта отмечается день, отзывающийся в душе каждого из нас смесью благодарности и ужаса: Международный день зубного врача. Упустить возможность высказать наболевшее не могу, ведь дантист — фигура культовая вне зависимости от всего: нашли хорошего спеца, да еще не рвача — считайте, поймали удачу, а если попались в лапы к горе-мастеру — беда.

Тут пару лет назад я оказалась на приеме у редкостной красавицы с ресницами-опахалами. Придя в себя после третьего обморока, я униженно прошепелявила: «Доктор, скажите, а может быть, все-таки сделать обезболивание?». Принцесса Будур махнула ресницами и осветила мир улыбкой мадонны: «Потерпите. Без обезболивания как-то надежнее: ткнешь иголочкой — и сразу понимаешь, попал в нерв или нет». Говорю же: важно, чтобы повезло!…

При огромном почтении к представителям этой профессии я никогда не пойму, почему зубы превратились в бизнес. Иная нейрооперация не вызывает таких обсуждений и припадков от ее стоимости, как лечение кариеса в руках бизнесмена зубного дела. Помню, кстати, что в советские времена в медкабинетах в школе стояли похожие на клешню краба бор-машины. Она издавали звуки преисподней, но немногословная школьная «зубниха» раз в три месяца всех нас прогоняла через свой кабинет и спокойно пломбировала дырки чем-то вроде дешевого бетона. Но эффект от этого контроля был!

Сегодня кабинеты дантистов похожи на космические корабли, и чувство распирающего тебя счастья на выходе оттуда может сравниться…. Да ни с чем оно не может сравниться! Спасибо, дорогие наши лекари, что вы есть. Жаль, что настолько дорогие, конечно.