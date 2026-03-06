Спасибо, наши очень дорогие…

При огромном почтении к представителям этой профессии я никогда не пойму, почему зубы превратились в бизнес. Иная нейрооперация не вызывает таких обсуждений и припадков от ее стоимости, как лечение кариеса в руках бизнесмена зубного дела. Помню, кстати, что в советские времена в медкабинетах в школе стояли похожие на клешню краба бор-машины. Она издавали звуки преисподней, но немногословная школьная «зубниха» раз в три месяца всех нас прогоняла через свой кабинет и спокойно пломбировала дырки чем-то вроде дешевого бетона. Но эффект от этого контроля был!