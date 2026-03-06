Ричмонд
В МВД рассказали, могут ли россияне получить загранпаспорт за рубежом

РИА Новости: россияне могут получить загранпаспорт за рубежом по заявлению.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россияне, находящиеся за рубежом, могут получить загранпаспорт в государстве пребывания по заявлению, которое можно подать в российском диппредставительстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

«Гражданин России, находящийся за пределами территории РФ, вправе получить заграничный паспорт в государстве его пребывания по заявлению», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что загранпаспорт могут получить и россияне, еще не достигшие 18 лет: заявление о выдаче документа должны подать их родители, усыновители, попечители или опекуны.

Как отметили в министерстве, подать заявление можно в российском дипломатическом представительстве, в частности, в консульском учреждении.