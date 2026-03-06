Ричмонд
Врач рассказала, как сделать пельмени полезными

РИА Новости: Ямилова посоветовала использовать для пельменей маложирное мясо.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар — РИА Новости. Для приготовления пельменей лучше использовать маложирные сорта мяса, а также избегать добавления жирных соусов и большого количества соли, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

«Рекомендуется делать выбор в пользу пельменей домашнего приготовления. Для фарша использовать маложирные сорта мяса, птицу или рыбу. Для повышения пищевой ценности блюда в тесто можно добавлять цельнозерновую муку», — рассказала врач.

По ее словам, для обогащения вкуса можно использовать зелень и специи. Готовить пельмени лучше на пару или отваривать без добавления большого количества соли и жирных соусов.