Во Владивостоке спасли женщину, которая чуть не погибла во время третьих родов

В третьем родильном доме Владивостока случилась история со счастливым финалом. Вечером 28 февраля поступила женщина из Дальнереченска. Она приехала рожать уже третьего ребенка — дома малышку ждали брат и сестра. Все шло по плану, сделали кесарево, на свет появилась девочка ростом 47 сантиметров и весом 2670 граммов. Казалось бы, обычная история пополнения в семье, но тут случилось непредвиденное. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
После родов маме резко стало плохо — открылось сильное кровотечение. Врачи среагировали мгновенно: включились в работу и сделали все возможное, чтобы остановить кровопотерю. Благодаря тому, что бригада сработала четко и без паники, женщину быстро вытащили с того света. Сейчас и женщина, и ее новорожденная дочка чувствуют себя хорошо и находятся под присмотром специалистов.
Сама счастливая мама, когда опасность миновала, попросила передать будущим роженицам: не бойтесь и верьте в свои силы. А врачам пообещала быть благодарной всю жизнь. Главный врач роддома Светлана Сагайдачная в который раз напомнила всем беременным: вставайте на учет вовремя и регулярно наблюдайтесь, чтобы даже самые страшные сюрпризы не застали врасплох.