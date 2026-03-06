Во Владивостоке спасли женщину, которая чуть не погибла во время третьих родов

После родов маме резко стало плохо — открылось сильное кровотечение. Врачи среагировали мгновенно: включились в работу и сделали все возможное, чтобы остановить кровопотерю. Благодаря тому, что бригада сработала четко и без паники, женщину быстро вытащили с того света. Сейчас и женщина, и ее новорожденная дочка чувствуют себя хорошо и находятся под присмотром специалистов.