Хабаровчане стали победителями конкурса «Земля приключений»

В Москве подвели итоги III сезона Всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку и Арктике «Дальний Восток — Земля приключений». Торжественная церемония награждения прошла в Национальном центре «Россия».
Итоги конкурса подвёл заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. За онлайн-трансляцией церемонии наблюдали жители всех регионов страны — от Калининграда до Чукотки.
На конкурс поступило 859 фильмов, что почти в полтора раза больше, чем во втором сезоне. Участники представляли самые разные маршруты — от тайги и горных массивов до арктической тундры и морских путешествий. Самыми популярными стали пешие походы — 492 фильма, также авторы прислали 92 водных и 90 зимних видеоработ. Отдельные номинации были посвящены арктическим маршрутам и путешествиям по местам воинской славы.
Хабаровский край также оказался среди победителей. В номинации «Лучшее детское путешествие» первое место заняли Надежда и Павел Кузнецовы из Хабаровска. Их фильм рассказывает об автономном спортивно-тренировочном походе по реке Нимакан в Верхнебуреинском районе.
Команда юных туристов за четыре дня прошла 187 километров по сложному маршруту IV-V категории, отрабатывая технику преодоления препятствий и навыки автономных сплавов. Награду победителям вручили председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев и член жюри конкурса, телеведущий Валдис Пельш. Также хабаровчанам передали специальный приз от информационного партнёра конкурса — компании «Триколор».
В номинации «Водное путешествие» финалистом стал житель Хабаровского края Дмитрий Нищимных с фильмом «Жом-Болок», посвящённым водному маршруту.
Ярким событием церемонии стало объявление обладателя гран-при конкурса. Главный приз — 3 миллиона рублей — получила путешественница Марина Галкина за фильм «Одна в тундре. 700 километров пути». Награду победительнице вручили заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая и член жюри конкурса, путешественник, сноубордист и директор горно-спортивной базы «Снежная Долина» Александр Мороз.
Напомним, Всероссийский конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Фонда развития социальных инициатив.