Хабаровчане стали победителями конкурса «Земля приключений»

На конкурс поступило 859 фильмов, что почти в полтора раза больше, чем во втором сезоне. Участники представляли самые разные маршруты — от тайги и горных массивов до арктической тундры и морских путешествий. Самыми популярными стали пешие походы — 492 фильма, также авторы прислали 92 водных и 90 зимних видеоработ. Отдельные номинации были посвящены арктическим маршрутам и путешествиям по местам воинской славы.