«Игра на эмоциях»: названы схемы мошенников перед 8 марта

В преддверии 8 марта мошенники усиливают активность, маскируясь под службы доставки и цветочные магазины, для получения данных банковских карт и одноразовых кодов из СМС. Об этом заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
«В преддверии 8 марта мошенники традиционно усиливают активность, играя на эмоциях, ажиотаже вокруг подарков и спешке с заказами. Праздничная атмосфера притупляет бдительность», — сказал депутат РИА Новости.
Немкин уточнил, что мошенники создают фейковые сайты доставки цветов и подарков. На них пользователь проводит оплату, но заказ не приходит. Позже сайт исчезает, собирая данные карт для последующих списаний.
Депутат добавил, что аферисты рассылают ложные уведомления о доставке. Сообщение ведет на фишинговую страницу, где просят ввести банковские реквизиты или код из СМС.
Также злоумышленники заводят знакомства в соцсетях, обещают подарок или встречу. Затем они просят оплатить «доставку», «таможенный сбор» или срочную финансовую помощь.
Немкин отметил, что мошенники предлагают выгодную «подработку» перед праздниками. Соискателей просят внести «страховой взнос», оплатить обучение или предоставить данные карты для начисления зарплаты. После этого связь прекращается.
Ранее KP.RU сообщал, что перед 8 марта мошенники начали рассылать открытки с вредоносным ПО. Особенно уязвимы в этот период мужчины.