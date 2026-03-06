Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо призвал ЕС дистанцироваться от «шантажистских заявлений» Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал «безобразными» угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом в четверг, 5 марта, он написал в Facebook*.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал «безобразными» угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом в четверг, 5 марта, он написал в Facebook*.

Фицо обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Евросовета Антониу Кошту и главе евродипломатии Кае Каллас с просьбой «дистанцироваться от этих безобразных шантажистских заявлений». По его словам, украинский лидер «перешел все красные линии».

— Мы ему во всем помогаем, а он нам, наоборот, вредит. Сейчас он остановил (поставки — прим. «ВМ») нефти (по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию — прим. «ВМ»). Он делает вид, что нефтепровод поврежден, хотя спутниковые снимки четко подтверждают, что это не так, — заявил Фицо.

Зеленский начал напрямую угрожать премьер-министру Орбану в ответ на блокировку Венгрией транша Евросоюза для Вооруженных сил Украины. Сам Орбан подчеркнул, что венгерская сторона не планирует идти на компромисс с украинцами после ситуации с блокадой нефтепровода «Дружба» и готова победить Киев силой.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше