Фицо призвал ЕС дистанцироваться от «шантажистских заявлений» Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал «безобразными» угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом в четверг, 5 марта, он написал в Facebook*.
Фицо обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Евросовета Антониу Кошту и главе евродипломатии Кае Каллас с просьбой «дистанцироваться от этих безобразных шантажистских заявлений». По его словам, украинский лидер «перешел все красные линии».
— Мы ему во всем помогаем, а он нам, наоборот, вредит. Сейчас он остановил (поставки — прим. «ВМ») нефти (по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию — прим. «ВМ»). Он делает вид, что нефтепровод поврежден, хотя спутниковые снимки четко подтверждают, что это не так, — заявил Фицо.
Зеленский начал напрямую угрожать премьер-министру Орбану в ответ на блокировку Венгрией транша Евросоюза для Вооруженных сил Украины. Сам Орбан подчеркнул, что венгерская сторона не планирует идти на компромисс с украинцами после ситуации с блокадой нефтепровода «Дружба» и готова победить Киев силой.
