Фицо призвал ЕС дистанцироваться от «шантажистских заявлений» Зеленского

— Мы ему во всем помогаем, а он нам, наоборот, вредит. Сейчас он остановил (поставки — прим. «ВМ») нефти (по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию — прим. «ВМ»). Он делает вид, что нефтепровод поврежден, хотя спутниковые снимки четко подтверждают, что это не так, — заявил Фицо.