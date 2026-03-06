Как подростковая мечта может привести в прокуратуру

«Мы решили узнать был ли Саша сделкоспособен (это непонимание совершения действия, но не путать с недееспособностью) — рассказывает прокурор. — В рамках рассмотрения гражданского дела была назначена судебная психиатрическая экспертиза с целью узнать о возможности Саши в тот момент отдавать отчёт происходящему в тот момент и понимать значение своих действий при заключении договора залога и договора займа. Пришлось пройти три экспертизы, в том числе в институте имени Сербского. Было сложно: ответчики оспаривали каждое наше действие, требовали дополнительных проверок. Но стационарная экспертиза подтвердила: Саша не мог отдавать отчёт своим действиям. Он просто не понимал, что отдаёт единственное жильё в залог».