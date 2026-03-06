Как подростковая мечта может привести в прокуратуру

Ольга из Омска помнит свой первый суд — она училась в седьмом классе, но уже давала показания как свидетель кражи. Тот день определил её судьбу. Спустя годы Ольга сама стоит по ту сторону зала заседаний — в погонах, с полномочиями и огромной ответственностью.
Как складывалась карьера прокурора Гуллы? Какие дела запомнились больше всего? И как удаётся оставаться мамой, когда работа требует полной самоотдачи? Ответы Ольги Гулла — прокурора Русско-Полянского Омской области — в интервью корреспонденту omsk.aif.ru.
Детство и выбор пути.
Омск, 1979 год. В обычной семье бухгалтера и механика растёт девочка Ольга, которая пока и не подозревает, что её жизнь будет связана с защитой закона. Родители не имели отношения ни к юриспруденции, ни к правоохранительным органам — всё, что у них было, это любовь к дочери и желание дать ей лучшее будущее.
Поворотный момент случился в подростковом возрасте во время летней практики (Ольга помогала воспитателю) в детском саду. Тогда произошла кража — пропала сумка воспитателя. Маленькая героиня оказалась единственным свидетелем. Она думала, что сумку взяла мама одного из воспитанников, но всё оказалось куда серьёзнее. Позже ей пришлось давать показания в суде.
«Я стояла перед судьёй и рассказывала всё, что видела, — вспоминает она. — В тот момент что‑то щёлкнуло внутри: я поняла, что хочу стать юристом, хочу защищать справедливость. Это было не просто желание — это стало целью».
От теории к практике.
Целеустремлённость привела Ольгу на юридический факультет. Сначала — Томский государственный университет, затем перевод в Омский государственный университет имени Достоевского, который она окончила по заочной форме обучения. Но учёба шла параллельно с реальной работой.
С 1999 года Ольга Гулла начала работать общественным помощником в городской прокуратуре. Это были не формальные обязанности, а настоящая школа жизни. Омичка принимала участие в следственных действиях в качестве понятой; разбирала жалобы под руководством опытных помощников прокурора; выезжала на места происшествий; и, конечно, получала первые уроки профессиональной этики.
«Каждый день я училась чему‑то новому, — делится она. — Видела, как работают настоящие профессионалы, и всё больше убеждалась: я хочу быть прокурором. Не просто занимать должность, а реально помогать людям, защищать тех, кто не может защитить себя сам».
В 2002 году, сразу после окончания университета, её взяли помощником прокурора Кировского округа. Это был первый официальный шаг в большой карьере.
Вперёд по лестнице.
Путь от помощника прокурора до руководителя района — это не просто смена должностей, а накопление опыта, ответственности и мудрости.
И, если в 2002 году в качестве помощника прокурора Кировского округа города Омска, Ольга впервые принимала самостоятельные решения, одерживала первые победы и терпела поражения, то спустя два года в должности старшего помощника прокурора города занималась более сложными делами, требующими большей ответственности.
Позже её назначили старшим помощником прокурора Советского округа, затем Октябрьского округа — это было расширением зоны ответственности, давало возможность поработать с разными категориями дел.
В 2023 году Ольга стала заместителем прокурора Омского района. Занималась координацией работы ведомства, наставничеством для молодых специалистов.
С октябрь 2025 года: Ольга Гулла — прокурор Русско-Полянского района Омской области — вершина карьеры на данный момент, но не предел! Она единственная женщина — прокурор муниципального образования в регионе.
«Каждая новая должность — это новый вызов, — говорит она. — Ты уже не просто выполняешь поручения, ты отвечаешь за коллектив, за результаты работы, за доверие людей. Но я благодарна своим наставникам, коллегам — никто никогда не отказывал в помощи, когда я обращалась за советом».
Дела, которые не забываются.
За 23 года работы у прокурора Гуллы было много дел, но некоторые запомнились особенно ярко — они стали испытанием на прочность, проверкой профессионализма и человечности.
История Саши Арбузова: Саша — сирота с ментальными нарушениями, человек с уровнем развития ребёнка начальных классов. Он стал жертвой мошенников: подписал договор о залоге квартиры через интернет, искренне веря, что ему помогают. В итоге квартиру продали с торгов, а Саша узнал об этом только тогда, когда пришли судебные приставы.
«Мы решили узнать был ли Саша сделкоспособен (это непонимание совершения действия, но не путать с недееспособностью) — рассказывает прокурор. — В рамках рассмотрения гражданского дела была назначена судебная психиатрическая экспертиза с целью узнать о возможности Саши в тот момент отдавать отчёт происходящему в тот момент и понимать значение своих действий при заключении договора залога и договора займа. Пришлось пройти три экспертизы, в том числе в институте имени Сербского. Было сложно: ответчики оспаривали каждое наше действие, требовали дополнительных проверок. Но стационарная экспертиза подтвердила: Саша не мог отдавать отчёт своим действиям. Он просто не понимал, что отдаёт единственное жильё в залог».
Сейчас коллеги Ольги продолжают работу — оспаривают результаты торгов, а она сама свято верит, что справедливость восторжествует и квартира вернётся законному владельцу.
Дело апатрида. Ещё одно непростое дело касалось человека без гражданства, имеющего семью и столкнувшегося с испытанием в виде тяжелейшей болезни. Вместе с коллегами Ольга собирала доказательства того, что он проживал на территории РФ долгое время. Проводили разыскные мероприятия, опрашивали свидетелей, готовили документы.
«Это была большая совместная работа, — вспоминает прокурор. — Мы подключали разные службы, искали любые зацепки. В результате он получил гражданство и смог начать лечение. Видеть, как человек, который годами был в подвешенном состоянии, наконец получает права и возможности, — это дорогого стоит».
Защита бабушки и дедушки. Однажды Ольге Гулла позвонила бабушка, инвалид первой группы по зрению, с мужем-инвалидом второй группы. Они жаловались на недобросовестную работу социальных работников, которые при этом регулярно собирали плату.
Прокурор организовала выездной приём: сама приехала в Хлебодарское сельское поселение, осмотрела условия жизни семьи, убедилась в проблемах. После разговора с начальником соцслужбы ситуация изменилась — семье начали оказывать услуги надлежащим образом, как положено, чему пенсионеры-инвалиды были несказанно рады.
Восстановление в родительских правах — дело, которое заставило прокурора Гуллу задуматься о приоритетах: отец с образованием 9 классов решил восстановиться в правах на сына, которого по факту воспитывала бабушка-фармацевт. Она вкладывала в мальчика силы, водила на кружки, развивала его. В общем, отдала всю жизнь, чтобы мальчик рос достойным человеком.
Чтобы разобраться в этом непростом деле была проведена психолого‑педагогическая экспертиза, которая показала: ребёнок не хочет воссоединяться с отцом, его желание было навязано извне. Суд принял эти сведение во внимание и отказал в восстановлении родительских прав мужчине — это важное решение, принятое в интересах ребёнка.
Баланс между работой и семьёй: быть мамой и прокурором.
Ольга воспитывает сына, ему 18 лет, он заканчивает 11‑й класс. Молодой человек, глядя на маму, планирует пойти по её стопам — служить в органах прокуратуры.
«Я его полностью поддерживаю, — говорит Ольга. — Видеть, что твой пример вдохновляет ребёнка, — это огромная радость и ответственность».
Женщина добавляет, что быть прокурором и мамой непросто, но возможно — главное найти баланс.
«Нужно оставаться мамой, — уверена героиня. — Все мои коллеги‑женщины‑руководители находят силы и время быть с семьёй. Мы приходим домой, мы рядом в сложную минуту. Я, несмотря на то, что сейчас нахожусь от своей семьи за 150 километров, всегда на связи. Мой ребёнок знает: я прилечу, прибегу, приеду при любом условии».
Когда закон встречается с состраданием.
Прокурор — это не просто должность, считает собеседница, а образ жизни: «Здесь нет места ошибкам: мы защищаем права людей и интересы государства. Ненормированный рабочий день, сложные решения, ответственность — всё это часть профессии».
Но даже в такой работе важно оставаться человеком. Особенно когда дело касается детей.
«Когда опрашиваешь ребенка, самое главное отключить эмоции и забыть, что ты тоже мама и у тебя тоже есть ребенок, — признаётся прокурор. — Здесь необходимо твердый расчет, знание закона и самая главная цель — помочь ребенку выпутаться из сложной ситуации. Холодный разум и мышление — это очень важно в принятии решения. Мы не можем позволить себе эмоции, если хотим добиться справедливости».
По слова Ольги, главная проблема, с которой сталкиваются люди — они не знают своих прав, не понимают, куда обратиться за помощью, смиряются с отказами.
«Люди должны отстаивать свои права, обращаться с соответствующими заявлениями, обжаловать отказы, — подчёркивает прокурор. — Каждый случай индивидуален. Нельзя сказать, что ситуация с одним человеком одинакова для всех. Просто люди не обращаются вовремя за помощью. Они думают: “У меня всё равно ничего не получится”. Но это не так. Закон на стороне тех, кто готов бороться за справедливость».
Женщина‑руководитель — норма современного мира.
Несмотря на все сложности, героиня не жалеет о выбранном пути. Она уверена: профессия прокурора — это возможность менять мир к лучшему, помогать тем, кто в этом нуждается, и делать общество справедливее.
"В современных условиях женщина‑руководитель — такая же норма, как и мужчина‑руководитель, — говорит она. — Мы умеем быть строгими и принципиальными, но при этом остаёмся добрыми и чуткими. Мы ближе к проблемам людей, потому что сами мамы, дочери, сёстры. Мы понимаем боль, страх, надежду. И это помогает нам принимать правильные решения.
А ещё очень приятно, когда на 8 Марта люди приходят с цветами. Это значит, что ты действительно помогла человеку, и он искренне тебя благодарит. В такие моменты понимаешь: всё было не зря".