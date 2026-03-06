Новосибирцам проиндексируют социальные выплаты в апреле

С 1 апреля в России на 6,8% будут проиндексированы социальные пенсии. Повышение затронет более 4 миллионов граждан, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Прибавку получат люди с инвалидностью, дети-сироты, граждане, потерявшие кормильца, ветераны ВОВ, добровольцы ДНР и ЛНР, а также ликвидаторы аварии на ЧАЭС. Размер индексации зависит от роста прожиточного минимума пенсионера.
Ранее, с 1 февраля, в России уже были повышены на 5,6% ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий и участникам ВОВ. Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирске опубликован полный список выплат и наград для бойцов СВО.