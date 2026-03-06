Умер Педро Фридеберг, художник и автор известной скульптуры «Рука-стул»

Умер Педро Фридеберг, известный мексиканский художник. Он скончался в Сан-Мигель-де-Альенде 5 марта, ему было 90 лет. Художника сделала знаменитой скульптура «Рука-стул». Сведениями о смерти архитектора поделились в его студии. Сообщение опубликовали в соцсети.