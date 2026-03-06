Ричмонд
Умер Педро Фридеберг, художник и автор известной скульптуры «Рука-стул»

На 91-м году жизни умер мексиканский художник Педро Фридеберг.

Источник: Комсомольская правда

Умер Педро Фридеберг, известный мексиканский художник. Он скончался в Сан-Мигель-де-Альенде 5 марта, ему было 90 лет. Художника сделала знаменитой скульптура «Рука-стул». Сведениями о смерти архитектора поделились в его студии. Сообщение опубликовали в соцсети.

Педро Фридеберг умер в окружении семьи. Как отметили в студии художника, его проводили «с большой любовью».

О причинах смерти архитектора не сообщается. Его считали одним из последних представителей мексиканского сюрреализма.

Ранее ушел из жизни художник-иллюстратор изданий «Вечерняя Москва» и «Русский Newsweek» Дмитрий Захаров. Ему было 63 года. Прощание с Дмитрием Захаровым прошло 4 марта. Причины смерти не раскрываются. Кончину художника-иллюстратора подтвердил главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Шарнауд.