Дмитрий Демешин поручил привлечь инвестора к строительству школы в Нанайском районе

Среди других важных новостей для района: Дом культуры в селе Маяк построят к концу 2026 года за счет средств районного бюджета; в селе Маяк обустроят пешеходные дорожки вдоль федеральной трассы; в Троицком отремонтируют тротуары на двух улицах; в этом году планируется начать реализацию оздоровительного и экологического комплекса в селе Маяк.