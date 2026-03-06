Дмитрий Демешин поручил привлечь инвестора к строительству школы в Нанайском районе

Одна из острейших проблем: перегруженность школ в районном центре — селе Троицком. Как доложил Николай Сафронов, проектно-сметная документация на новое учебное заведение уже готова, однако для прохождения госэкспертизы необходимо определить источники финансирования.
«С 2019 года мы ежегодно направляем заявку в министерство образования и науки края для включения объекта капитального строительства в перечень инвестиционных проектов, но пока безрезультатно. В прошлом году также не удалось пройти конкурсный отбор по программе “Комплексное развитие сельских территорий”, — сообщил глава района Николай Сафронов на заседании президиума правительства края.
Губернатор Дмитрий Демешин предложил альтернативный вариант.
«По школе в Троицком необходимо проработать вопрос с инвестором — компанией “Амур Минералс”. Предприятие готово строить школу в Верхнем Нергене, но там нет такой острой потребности. Нужно переориентировать эти ресурсы на более проблемные точки», — заявил глава Хабаровского края.
Среди других важных новостей для района: Дом культуры в селе Маяк построят к концу 2026 года за счет средств районного бюджета; в селе Маяк обустроят пешеходные дорожки вдоль федеральной трассы; в Троицком отремонтируют тротуары на двух улицах; в этом году планируется начать реализацию оздоровительного и экологического комплекса в селе Маяк.