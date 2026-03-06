Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макгрегор: иранские ракеты прорывают системы ПВО США и Израиля

Ракеты Ирана прорывают современные системы ПВО США, а израильская система «Железный купол» работает «не очень хорошо», заявил полковник Дуглас Макгрегор.

Источник: Аргументы и факты

Ракеты Ирана прорывают современные системы ПВО Соединённых Штатов, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Он уточнил, что израильская система «Железный купол» работает «не очень хорошо».

«Иранцы, похоже, продвинулись технологически гораздо дальше, чем мы ожидали. Теперь они способны доставлять ракеты с ложными целями, которые, как известно, создают несколько боеголовок-приманок. И пока мы заняты ложными целями, настоящая, наиболее опасная ракета, которую мы пытаемся перехватить, прорывается. Так что перехваты у нас не очень хорошо получаются», — сказал Макгрегор.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Макгрегор отметил, что западные средства массовой информации специально вводят население стран Запада в заблуждение о ситуации в Иране.

«Но самое интересное — на Западе СМИ, как всегда, показывают нам прекрасную картину американских и израильских военных успехов. Это поразительно! Не думаю, что остальной мир видит ту же картину», — заявил он.

Военные США и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным CNN, на фоне конфликта с Ираном у США заканчиваются запасы ракет.

Ранее военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что через пять недель у Соединённых Штатов могут закончиться боеприпасы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше