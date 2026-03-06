Макгрегор: иранские ракеты прорывают системы ПВО США и Израиля

Он уточнил, что израильская система «Железный купол» работает «не очень хорошо».
«Иранцы, похоже, продвинулись технологически гораздо дальше, чем мы ожидали. Теперь они способны доставлять ракеты с ложными целями, которые, как известно, создают несколько боеголовок-приманок. И пока мы заняты ложными целями, настоящая, наиболее опасная ракета, которую мы пытаемся перехватить, прорывается. Так что перехваты у нас не очень хорошо получаются», — сказал Макгрегор.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Макгрегор отметил, что западные средства массовой информации специально вводят население стран Запада в заблуждение о ситуации в Иране.
«Но самое интересное — на Западе СМИ, как всегда, показывают нам прекрасную картину американских и израильских военных успехов. Это поразительно! Не думаю, что остальной мир видит ту же картину», — заявил он.
Военные США и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
По данным CNN, на фоне конфликта с Ираном у США заканчиваются запасы ракет.
Ранее военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что через пять недель у Соединённых Штатов могут закончиться боеприпасы.