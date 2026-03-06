Макгрегор: иранские ракеты прорывают системы ПВО США и Израиля

«Иранцы, похоже, продвинулись технологически гораздо дальше, чем мы ожидали. Теперь они способны доставлять ракеты с ложными целями, которые, как известно, создают несколько боеголовок-приманок. И пока мы заняты ложными целями, настоящая, наиболее опасная ракета, которую мы пытаемся перехватить, прорывается. Так что перехваты у нас не очень хорошо получаются», — сказал Макгрегор.