Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае у браконьеров изъяли 26 рыболовных сетей

Незаконные орудия лова передали на уничтожение.

Источник: Пресс-служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО

В Хабаровском крае судебные приставы конфисковали у браконьеров сети, которыми они незаконно добывали водные биологические ресурсы, — сообщает пресс-служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов по району имени Полины Осипенко. Речь шла о местных жителях, которых суд признал виновными в незаконной рыбалке.

Установлено, что мужчины знали о необходимости иметь разрешительные документы на добычу водных биоресурсов, однако надеялись избежать контроля и продолжали лов. По решению суда рыбаки признаны виновными в административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ. Им назначены штрафы, а также конфискация орудий вылова.

После возбуждения исполнительных производств судебные приставы уведомили нарушителей о необходимости исполнения судебных решений и вручили соответствующие требования. Их также предупредили о более серьёзной ответственности в случае уклонения.

В результате сотрудники службы конфисковали 26 рыболовных сетей, которые впоследствии были переданы на уничтожение.