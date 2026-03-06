В Хабаровском крае у браконьеров изъяли 26 рыболовных сетей

В Хабаровском крае судебные приставы конфисковали у браконьеров сети, которыми они незаконно добывали водные биологические ресурсы, — сообщает пресс-служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов по району имени Полины Осипенко. Речь шла о местных жителях, которых суд признал виновными в незаконной рыбалке.
Установлено, что мужчины знали о необходимости иметь разрешительные документы на добычу водных биоресурсов, однако надеялись избежать контроля и продолжали лов. По решению суда рыбаки признаны виновными в административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ. Им назначены штрафы, а также конфискация орудий вылова.
После возбуждения исполнительных производств судебные приставы уведомили нарушителей о необходимости исполнения судебных решений и вручили соответствующие требования. Их также предупредили о более серьёзной ответственности в случае уклонения.
В результате сотрудники службы конфисковали 26 рыболовных сетей, которые впоследствии были переданы на уничтожение.