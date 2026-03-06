В Хабаровском крае у браконьеров изъяли 26 рыболовных сетей

Установлено, что мужчины знали о необходимости иметь разрешительные документы на добычу водных биоресурсов, однако надеялись избежать контроля и продолжали лов. По решению суда рыбаки признаны виновными в административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ. Им назначены штрафы, а также конфискация орудий вылова.