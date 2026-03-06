Замминистра образования назначили в Хабаровском крае

Участник второго потока флагманской программы развития управленческого резерва системы образования РФ Алексей Парамонов назначен заместителем министра образования и науки Хабаровского края. Программа реализуется Центром знаний «Машук» совместно с Министерством просвещения РФ, сообщает пресс-служба краевого Минобра.
«Отрадно видеть, что наша программа кадрового резерва системы образования демонстрирует отличные результаты. Уверен, назначение Алексея Парамонова станет важным этапом в развитии системы образования Хабаровского края. Хочу отдельно поблагодарить руководство региона за доверие к программе. Именно здесь состоялось первое назначение ее выпускника на пост министра образования и науки региона, а сегодня мы видим еще одно подтверждение ее эффективности. Желаю Алексею Павловичу успехов на новом месте и плодотворной работы», — сказал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Алексей Парамонов окончил Нижнетагильский государственный педагогический институт по специальности «учитель истории». Свою педагогическую карьеру он начал в школе № 8 городского округа «Город Лесной», а встречает новую должность в статусе начальника Управления образования администрации ГО «Город Лесной». Он также работал учителем ОБЖ, заместителем директора по научно-методической работе, директором школы, заместителем директора по учебной работе ТИ НИЯУ МИФИ.
Как отметил Алексей Парамонов, программа развития управленческого кадрового резерва системы образования Российской Федерации стала для него ценным опытом профессионального погружения в ключевые вопросы развития отечественной системы образования. По его словам, полученные компетенции и управленческие инструменты позволяют эффективно работать над достижением национальных целей, обозначенных в указе Президента Российской Федерации, а также реализовывать стратегические задачи на региональном уровне.
Он обратил внимание на то, что знания и практики, освоенные в ходе обучения, станут основой для запуска перспективных проектов, направленных на повышение качества образования в Хабаровском крае. На новой должности Алексей Парамонов намерен применить полученный опыт для развития региональной системы образования и работы в интересах детей.