Замминистра образования назначили в Хабаровском крае

«Отрадно видеть, что наша программа кадрового резерва системы образования демонстрирует отличные результаты. Уверен, назначение Алексея Парамонова станет важным этапом в развитии системы образования Хабаровского края. Хочу отдельно поблагодарить руководство региона за доверие к программе. Именно здесь состоялось первое назначение ее выпускника на пост министра образования и науки региона, а сегодня мы видим еще одно подтверждение ее эффективности. Желаю Алексею Павловичу успехов на новом месте и плодотворной работы», — сказал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.