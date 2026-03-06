Ричмонд
Огонь под контролем: в Приморье за сутки потушили девять пожаров

Угроза для лесного фонда была ликвидирована.

Источник: PrimaMedia.ru

Девять возгораний зарегистрировали 5 марта на территории Приморья. Все очаги оперативно потушены, угроза распространения огня ликвидирована, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства, за прошедшие сутки на землях иных категорий обнаружено шесть природных (ландшафтных) пожаров на общей площади 71,5 гектара. По одному возгоранию действовало в Хасанском и Шкотовском муниципальных округах, по два возгорания — на территории Партизанского муниципального и Артёмовского городского округов. Во всех случаях пламя угрожало лесному фонду, но распространение огня на эти земли не допущено», — говорится в сообщении.

Еще один — лесной пожар — произошёл в Сергеевском лесничестве в Партизанском округе на площади 10 гектаров. Его ликвидацией занимались восемь специалистов лесопожарной станции Приморской авиабазы. Причиной возгорания стал человеческий фактор.

Кроме того, два пожара вспыхнули на территориях, подведомственных Министерству обороны, в ЗАТО Фокино. Огонь прошёл по 25 гектарам леса, но был оперативно локализован и потушен силами «Оборонлеса».

Напомним, что с 1 марта 2026 года в ряде районов края официально стартовал пожароопасный сезон. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность, включая значительные штрафы.