Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автозимник через Амур «Амурск — Вознесенское» закрыт из-за талой воды

Водителям посоветовали использовать автотрассу Комсомольск — Хабаровск.

Источник: Хабаровский край сегодня

О закрытии ледовой переправы через реку Амур «Амурск — Вознесенское» проинформировали в администрации Амурского района. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», причиной послужило появление талых вод на проезжей части.

— Уважаемые автолюбители, не подвергайте свою жизнь опасности. При закрытии переправы используйте автотрассу Комсомольск — Хабаровск, — обратились к жителям в районной администрации.

Закрылся автозимник с сегодняшнего дня, 6 марта.

Напомним, лед достиг необходимой толщины для организации автомобильного движения в конце января. Переправа длиной около 13 километров сокращала водителям путь из Хабаровска в Амурск почти на два часа с 27 января.