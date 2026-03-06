Автозимник через Амур «Амурск — Вознесенское» закрыт из-за талой воды

О закрытии ледовой переправы через реку Амур «Амурск — Вознесенское» проинформировали в администрации Амурского района. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», причиной послужило появление талых вод на проезжей части.
— Уважаемые автолюбители, не подвергайте свою жизнь опасности. При закрытии переправы используйте автотрассу Комсомольск — Хабаровск, — обратились к жителям в районной администрации.
Закрылся автозимник с сегодняшнего дня, 6 марта.
Напомним, лед достиг необходимой толщины для организации автомобильного движения в конце января. Переправа длиной около 13 километров сокращала водителям путь из Хабаровска в Амурск почти на два часа с 27 января.