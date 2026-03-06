Ричмонд
В Иркутской области более 260 домов имеют дефицит сейсмостойкости

Проблема касается не только Приангарья, но и еще как минимум 20 регионов России.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске прошел круглый стол, посвященный сейсмической безопасности строительного комплекса. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, эксперты обсудили состояние жилого фонда, страхование рисков и мониторинг зданий в зонах высокой сейсмической активности.

Участники отметили, что проблема касается не только Приангарья, но и еще как минимум 20 регионов России. В Иркутской области около 1280 домов, построенных в советский период. Всего зданий того времени больше 7 тысяч. Они требуют реконструкции, капремонта или вывода из эксплуатации.

— В Иркутске более 260 домов имеют дефицит сейсмостойкости. Рано или поздно с этой проблемой столкнутся даже новые постройки, возведенные по нормам. Они достигнут возраста, когда потребуется принимать решения, — прокомментировал заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Галкин.

На круглом столе предложили ввести стандарты страхования профессиональной ответственности проектировщиков, создать нормативную базу для госучастия в страховании от землетрясений и унифицировать стройматериалы для сейсмоопасных зон. Эти инициативы направят в адрес президента, правительства и профильных ведомств.

