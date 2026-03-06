В Иркутской области более 260 домов имеют дефицит сейсмостойкости

Участники отметили, что проблема касается не только Приангарья, но и еще как минимум 20 регионов России. В Иркутской области около 1280 домов, построенных в советский период. Всего зданий того времени больше 7 тысяч. Они требуют реконструкции, капремонта или вывода из эксплуатации.