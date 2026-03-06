Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бессент подтвердил, что США разрешили Индии покупать российскую нефть

Министерство финансов США разрешило краткосрочные поставки российской нефти в Индию.

Источник: Комсомольская правда

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил выдачу 30-дневной лицензии на закупку Индией российской нефти, уже находящейся в морских танкерах. Об этом он заявил в соцсети X.

«Чтобы нефть продолжала поступать на мировой рынок, министерство финансов выдало временную 30-дневную лицензию, которая позволяет индийским нефтеперерабатывающим заводам приобретать российскую нефть», — написал министр.

Бессент отметил, что эта мера позволит увеличить предложение на мировом энергетическом рынке на фоне американо-израильской военной кампании против Ирана. Он добавил, что США также рассчитывают на рост импорта американской нефти в Индию.

Напомним, на фоне начавшейся войны в Иране поставки российской нефти в Индию возобновились. Два нефтяных танкера России, ранее направлявшиеся в страны Восточной Азии, сменили маршрут и отправились в Нью-Дели.

Как писал KP.RU, российская нефть продолжает занимать значительную долю на индийском рынке, несмотря на давление санкций. Это позволяет Индии экономить на закупках, а России — поддерживать экспорт.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше