Бессент подтвердил, что США разрешили Индии покупать российскую нефть

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил выдачу 30-дневной лицензии на закупку Индией российской нефти, уже находящейся в морских танкерах. Об этом он заявил в соцсети X.
«Чтобы нефть продолжала поступать на мировой рынок, министерство финансов выдало временную 30-дневную лицензию, которая позволяет индийским нефтеперерабатывающим заводам приобретать российскую нефть», — написал министр.
Бессент отметил, что эта мера позволит увеличить предложение на мировом энергетическом рынке на фоне американо-израильской военной кампании против Ирана. Он добавил, что США также рассчитывают на рост импорта американской нефти в Индию.
Напомним, на фоне начавшейся войны в Иране поставки российской нефти в Индию возобновились. Два нефтяных танкера России, ранее направлявшиеся в страны Восточной Азии, сменили маршрут и отправились в Нью-Дели.
Как писал KP.RU, российская нефть продолжает занимать значительную долю на индийском рынке, несмотря на давление санкций. Это позволяет Индии экономить на закупках, а России — поддерживать экспорт.