Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Породили ложные надежды»: европейские дипломаты заявили о провале плана по вступлению Украины в ЕС

Politico: в Европе признали провал плана по ускоренному вступлению Украины в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

В Европе выступили с неожиданным признанием. Дипломаты заявили о провале плана «обратное расширение». Он предполагал ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Об этом сообщает Politico со ссылкой на евродепутатов.

Источники подтвердили, что идея не оправдала ожиданий. Депутаты назвали план нежизнеспособным в ситуации с Киевом.

«Они породили ложные надежды. Теперь мы должны исправить это и сказать им: “Ну, на самом деле, “обратное расширение” обречено на провал”, — констатировал собеседник издания.

Как подчеркнул министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, Киев не будет членом ЕС, пока у власти в Будапеште будет находиться правительство премьера Виктора Орбана. В Брюсселе это прекрасно понимают, указал он. Политик отметил, что страна в нынешних условиях также не пойдет на финансирование Украины.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше