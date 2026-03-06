«Породили ложные надежды»: европейские дипломаты заявили о провале плана по вступлению Украины в ЕС

Как подчеркнул министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, Киев не будет членом ЕС, пока у власти в Будапеште будет находиться правительство премьера Виктора Орбана. В Брюсселе это прекрасно понимают, указал он. Политик отметил, что страна в нынешних условиях также не пойдет на финансирование Украины.