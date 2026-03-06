В Европе выступили с неожиданным признанием. Дипломаты заявили о провале плана «обратное расширение». Он предполагал ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Об этом сообщает Politico со ссылкой на евродепутатов.
Источники подтвердили, что идея не оправдала ожиданий. Депутаты назвали план нежизнеспособным в ситуации с Киевом.
«Они породили ложные надежды. Теперь мы должны исправить это и сказать им: “Ну, на самом деле, “обратное расширение” обречено на провал”, — констатировал собеседник издания.
Как подчеркнул министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, Киев не будет членом ЕС, пока у власти в Будапеште будет находиться правительство премьера Виктора Орбана. В Брюсселе это прекрасно понимают, указал он. Политик отметил, что страна в нынешних условиях также не пойдет на финансирование Украины.