В Мирном Хабаровского района сегодня снова отключат холодную воду

В микрорайоне «Солнечный город» села Мирное Хабаровского района продолжаются работы на трубопроводах холодного водоснабжения. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
Напомним, население вынуждено уже больше недели мириться с регулярными перебоями подачи холодной воды. Происходят регулярные отключения коммунального ресурса, администрация муниципалитета организует подвоз воды.
Вчера была проведена очистка магистрального трубопровода и внутридомовых сетей специальным оборудованием. Сегодня аналогичные мероприятия повторятся — специалистам предстоит промыть инженерные коммуникации внутри кварталов и домов, вследствие чего подача холодной воды опять временно прекратится.
При этом представители коммунальных служб уверяют, что приложат максимум усилий, чтобы завершить работу быстро и минимизировать временные трудности.
Кроме того, администрация Хабаровского района уведомила, что водоснабжающая компания произведет перерасчет платы за услуги холодного водоснабжения за все время, когда вода подавалась с нарушениями графика.