Индексация пенсий в Новосибирской области: кого ожидает повышение с 1 апреля

Следующее увеличение выплат запланировано на апрель. Согласно постановлению, подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным, с 1 апреля текущего года будут проиндексированы социальные пенсии. Коэффициент индексации определен на уровне 6,8%, согласно информации, размещённой на официальном сайте правительства РФ. Размер индексации соответствует темпам роста прожиточного минимума пенсионера, зафиксированным по итогам 2025 года.
Напомним, что социальные пенсии предназначены для граждан, которые не имеют достаточного страхового стажа для назначения страховой пенсии. Также эти выплаты положены людям с инвалидностью и лицам, потерявшим кормильца.
Вместе с социальными пенсиями с первого апреля на те же 6,8% будут повышены и размеры государственного пенсионного обеспечения для ряда категорий граждан. В их число входят участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, лётчики-испытатели, космонавты и лица, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, включая членов их семей, и другие категории граждан.
Как отмечается, решение об апрельской индексации затронет в целом по стране около 4,3 миллиона человек. Из них подавляющее большинство — 3,6 миллиона — это получатели социальных пенсий. В бюджете Социального фонда России на 2026 год на эти цели заложено почти 44 миллиарда рублей.
