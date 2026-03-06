Индексация пенсий в Новосибирской области: кого ожидает повышение с 1 апреля

Вместе с социальными пенсиями с первого апреля на те же 6,8% будут повышены и размеры государственного пенсионного обеспечения для ряда категорий граждан. В их число входят участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, лётчики-испытатели, космонавты и лица, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, включая членов их семей, и другие категории граждан.