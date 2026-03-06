Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье задержали почти 25 тонн китайских мидий из-за сомнительных документов

Когда инспекторы начали проверять бумаги, у них сразу закрались сомнения.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Россельхознадзора в Приморье наткнулись на партию морепродуктов, которая приплыла в город с проблемами. В первых числах марта в порт Владивостока из Китая доставили мороженые голубые мидии на полустворке — 24,5 тонны. Заказчиком деликатеса значилась фирма из Москвы. Но когда инспекторы начали проверять бумаги, у них сразу закрались сомнения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Дата в ветеринарном сертификате стояла 30 января, а продукция, согласно документам, была выработана 1 февраля. Получалось, что мидии произвели уже после того, как выдали разрешение на их ввоз. В ведомстве пояснили: это прямое нарушение правил Таможенного союза, так что добро на продажу давать нельзя.

Груз арестовали и пока оставили в порту. Если китайские поставщики или московский получатель смогут привести все документы в порядок и объяснить путаницу, партию выпустят. Но до тех пор почти 25 тонн мидий будут лежать мертвым грузом и ждать своей участи.