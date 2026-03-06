Ричмонд
В Новосибирске 6 марта возложат цветы к бюсту Александра Покрышкина

6 марта в 10:00 начнётся церемония возложения цветов к бюсту Александра Покрышкина.

Источник: Om1 Новосибирск

6 марта в Новосибирске вспоминают первого трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Покрышкина. В день 113-летия со дня рождения у его бюста в центре города пройдёт церемония возложения цветов.

У памятника на пересечении Красного проспекта и улицы Свердлова соберутся представители областной и городской власти, ветеранских организаций, курсанты военных учебных заведений, воспитанники патриотических клубов и жители города. В церемонии примет участие мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«В этот день у бюста Александра Ивановича Покрышкина будет установлена Почётная Вахта Памяти, на Пост заступят лучшие курсанты и воспитанники Городского гражданско-патриотического центра “Витязь”, — сообщили в мэрии.

Церемония начнётся в 10:00.