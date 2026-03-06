Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DDoS-атаки на Дальнем Востоке за год выросли в восемь раз: Владивосток лидирует

Количество кибератак на организации Дальневосточного федерального округа в 2025 году резко увеличилось. По данным экспертов в области кибербезопасности, регион показал восьмикратный рост числа инцидентов, значительно опередив среднероссийские показатели, сообщает ЭПИ DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Количество кибератак на организации Дальневосточного федерального округа в 2025 году резко увеличилось. По данным экспертов в области кибербезопасности, регион показал восьмикратный рост числа инцидентов, значительно опередив среднероссийские показатели, сообщает ЭПИ DEITA.RU.

Специалисты компании RED Security, входящей в структуру МТС, проанализировали статистику DDoS-атак на предприятия Дальнего Востока за 2025 год. Исследование зафиксировало беспрецедентный рост киберугроз: количество атак в округе выросло в 8,4 раза по сравнению с 2024 годом и превысило 6,5 тысяч инцидентов. Это составило 12% от общего числа подобных атак по всем регионам страны.

Наибольшее число кибератак пришлось на Владивосток. Далее в списке самых атакуемых городов ДФО следуют Хабаровск и Чита. В целом Дальневосточный федеральный округ занял четвёртое место среди всех федеральных округов России по количеству зафиксированных DDoS-атак.

Самыми уязвимыми отраслями в регионе стали девелопмент и здравоохранение. Злоумышленники активно атаковали компании, занимающиеся строительством, а также медицинские учреждения. Это совпадает с общероссийской тенденцией, где наиболее часто под удар попадают телекоммуникационный сектор, финансовые организации и ретейл, а также, по некоторым данным, госструктуры.

Пик активности хакеров на Дальнем Востоке пришёлся на май и июнь. Аналитики не исключают политической мотивации этих атак, поскольку они были приурочены к крупным государственным праздникам. Самая мощная атака зафиксирована в марте — её мощность достигала 200 Гбит/с. Самая продолжительная кибератака случилась в августе и длилась более 29 часов.

Стоит отметить, что резкий рост DDoS-атак наблюдается не только на Дальнем Востоке, но и в целом по стране.

«Смещение целей злоумышленников в сторону социально и инфраструктурно значимых отраслей требуют от организаций пересмотра подходов к кибербезопасности. Прямой финансовый ущерб от простоя, потеря клиентов и подрыв доверия — это реальные риски, которые все более актуальны не только для столичных, но и для региональных компаний», — подчеркнул Михаил Горшилин, руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security.