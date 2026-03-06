DDoS-атаки на Дальнем Востоке за год выросли в восемь раз: Владивосток лидирует

«Смещение целей злоумышленников в сторону социально и инфраструктурно значимых отраслей требуют от организаций пересмотра подходов к кибербезопасности. Прямой финансовый ущерб от простоя, потеря клиентов и подрыв доверия — это реальные риски, которые все более актуальны не только для столичных, но и для региональных компаний», — подчеркнул Михаил Горшилин, руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security.