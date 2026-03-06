Россиян предупредили о подорожании авиабилетов: в чём причина

Основные изменения связаны с расширением возможности возврата денег даже для тех билетов, которые ранее считались невозвратными, сообщает ИА DEITA.RU.
Теперь, если рейс задержали более чем на 30 минут, путешественники смогут легально потребовать возврата полного стоимости билета, независимо от его изначальной категории. Дополнительная новация — обязательная скидка в 50% для детей до 12 лет — предполагает снижение стоимости перелёта для малолетних пассажиров, что, в свою очередь, может повлиять на доходы авиакомпаний и их ценовую политику.
Об этом в разговоре с изданием «Газета.ру» рассказала Юлиана Сорокина, финансовый аналитик и преподаватель Института международных экономических связей. По её оценкам, наиболее чувствительным для рынка станет именно сегмент невозвратных билетов, который раньше представлял выгодную модель для обеих сторон.
Авиакомпании использовали такую схему, чтобы обеспечить стабильный денежный поток, предлагая пассажирам более низкие цены, при этом рискуя потерять деньги в случае отказа от рейса. Теперь же ситуация кардинально меняется.
Законное право пассажира требовать возврат при задержке рейса даёт ему сильное конкурентное преимущество и создаёт новые, более непредсказуемые финансовые риски для перевозчиков, которым придётся учитывать возможность массовых требований возврата средств.
Дополнительное давление на доходы перевозчиков создаст и введённая норма о 50-процентной скидке для детских билетов. В ответ на снижение доходности компании, скорее всего, начнут корректировать свои ценовые стратегии.
Возможными сценариями развития событий станут повышение базовых тарифов, а также сокращение различных промоакций и специальных предложений. Это делается для того, чтобы компенсировать убытки, возникшие из-за новых правил.
Сорокина отмечает, что закрепление чёткого основания для возврата — при задержке более 30 минут — может привести к росту количества конфликтных ситуаций между пассажирами и авиакомпаниями. Объём претензий и жалоб, вероятно, увеличится, однако, по мнению эксперта, резкого скачка жалоб ждать не стоит.
Большинство людей, вероятно, предпочтут все-таки сесть на самолёт и выполнить запланированный рейс, чем предпочесть ждать и бороться за возврат денег, особенно если задержка незначительна.
Такой подход показывает, что, несмотря на новые правила, многие пассажиры всё же сохранят готовность к путешествию и предпочитают идти на компромисс, чтобы избежать дополнительных хлопот.