Россиян предупредили о подорожании авиабилетов: в чём причина

Теперь, если рейс задержали более чем на 30 минут, путешественники смогут легально потребовать возврата полного стоимости билета, независимо от его изначальной категории. Дополнительная новация — обязательная скидка в 50% для детей до 12 лет — предполагает снижение стоимости перелёта для малолетних пассажиров, что, в свою очередь, может повлиять на доходы авиакомпаний и их ценовую политику.