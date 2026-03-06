В Совфеде указали на большую ошибку США: санкции против РФ провалились из-за операции в Иране

Алексей Пушков пояснил, что Вашингтон сделал всё для прекращения транзита нефти через Ормузский против. Теперь эти воды контролируются Ираном.
«Именно США сделали все возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. И тем самым подорвали собственные нефтяные санкции против России», — отреагировал Алексей Пушков.
Однако американский лидер Дональд Трамп по-прежнему считает успешной операцию против Ирана. Глава Белого дома сообщил о нацеленности на продолжение военных действий, а не на переговоры. Он утверждает, что у Ирана больше якобы нет военных самолетов.