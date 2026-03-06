Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде указали на большую ошибку США: санкции против РФ провалились из-за операции в Иране

Сенатор Пушков указал на подрыв Вашингтоном нефтяных санкций против России.

Источник: Комсомольская правда

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков прокомментировал ситуацию вокруг Ирана. Он указал на ошибку США. Сенатор подчеркнул, что в Вашингтоне сами подорвали введенные против России нефтяные санкции. Так он написал в Telegram-канале.

Алексей Пушков пояснил, что Вашингтон сделал всё для прекращения транзита нефти через Ормузский против. Теперь эти воды контролируются Ираном.

«Именно США сделали все возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. И тем самым подорвали собственные нефтяные санкции против России», — отреагировал Алексей Пушков.

Однако американский лидер Дональд Трамп по-прежнему считает успешной операцию против Ирана. Глава Белого дома сообщил о нацеленности на продолжение военных действий, а не на переговоры. Он утверждает, что у Ирана больше якобы нет военных самолетов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше