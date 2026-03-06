Ричмонд
Reuters: США выдали Индии лицензию на закупку нефти РФ, находящейся в море

Минфин США выдал лицензию Индии, позволяющую приобретать российскую нефть, находящуюся в море в танкерах, сообщает Reuters.

Минфин Соединённых Штатов выдал лицензию Индии, позволяющую приобретать российскую нефть, находящуюся в море в танкерах, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на информацию, полученную от источников.

«Генеральная лицензия разрешает только транзакции, связанные с российской нефтью, уже застрявшей в море», — говорится в сообщении.

По словам источников, разрешение будет действовать в течение 30 дней.

«Решение было принято для снижения давления на мировом рынке нефти на фоне военной операции США и Израиля против Ирана», — сказано в материале.

В феврале президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отменил дополнительную пошлину в размере 25 процентов на товары из Индии. Он заявил, что взамен индийская сторона обязалась «отказаться от покупки» нефти РФ.

При этом, по информации Economic Times, в феврале экспорт нефти «по этому направлению продолжал оставаться на высоком уровне».

По данным Bloomberg, Индия хочет нарастить закупку нефти из Российской Федерации из-за ситуации в Иране.

