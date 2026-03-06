Девять пожаров потушили в Приморском крае за сутки

Серьезнее всего пришлось потрудиться в Сергеевском лесничестве Партизанского округа. Там загорелся сам лес — и тушить его отправились восемь специалистов с Приморской авиабазы. Огонь прошел 10 гектаров, и, как выяснилось, не сам по себе. Причина — человеческий фактор, то есть чья-то неосторожность или умысел. Еще два пожара случились на землях Минобороны в ЗАТО Фокино, там выгорело 25 гектаров. Стихию укрощали силы «Оборонлеса».