Девять пожаров потушили в Приморском крае за сутки

В Приморье 5 марта вспыхнуло сразу девять пожаров, шесть из них — природные, на землях иных категорий. Огонь охватил больше 70 гектаров в Хасанском, Шкотовском, Партизанском округах и под Артемом. Пламя вплотную подбиралось к лесу, но пожарным удалось не пустить его дальше. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Серьезнее всего пришлось потрудиться в Сергеевском лесничестве Партизанского округа. Там загорелся сам лес — и тушить его отправились восемь специалистов с Приморской авиабазы. Огонь прошел 10 гектаров, и, как выяснилось, не сам по себе. Причина — человеческий фактор, то есть чья-то неосторожность или умысел. Еще два пожара случились на землях Минобороны в ЗАТО Фокино, там выгорело 25 гектаров. Стихию укрощали силы «Оборонлеса».
Спасатели в который раз напоминают: жечь сухую траву сейчас запрещено. Любой пал сухостоя автоматически считается природным пожаром и легко перекидывается на лес. Штрафы за такие поджоги «кусаются» — до двух миллионов рублей. В условиях особого режима наказания становятся еще суровее.