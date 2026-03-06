В Новосибирском зоопарке построят «Северный полюс»

Новосибирский зоопарк готовится к своему 79-му дню рождения и планирует множество обновлений. В рамках подготовки к этой дате мэр города Максим Кудрявцев анонсировал открытие нового вольерного комплекса «Азия», начало строительства «Северного полюса» и дальнейшее развитие территории. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Строительство «Северного полюса» начнётся с обустройства территории для белых медведей, полярных сов, волков и песцов. Зону, где сейчас живут медведи, позже планируется переделать под моржей.
За прошедший год коллекция зоопарка пополнилась малайскими медведями, голыми землекопами, большеухими лисицами и другими животными. Впервые в России родились золотистые кошки и пальмовые циветты.
Для японских макак был построен павильон с горячими источниками.
Зоопарк продолжает выполнять свою социальную миссию: в 2025 году его посетили более 400 тысяч человек бесплатно.
Татьяна Картавых