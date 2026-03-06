Фицо призвал ЕС дистанцироваться от Зеленского из-за угроз Орбану

Угрозы Владимира Зеленского в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана перешли все красные линии. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо.
Фицо призвал председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен, председателя Евросовета Антониу Кошту и главу дипломатии ЕС Каю Каллас дистанцироваться от заявлений Зеленского.
«Недопустимо, чтобы Зеленский думал, что мы его слуги и должны делать все, что он ожидает», — отметил премьер.
Фицо отметил, что Киев фактически приостановил поставки нефти в ЕС, ссылаясь на повреждение нефтепровода «Дружба». По его мнению, это нанесло ущерб европейским странам.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал угрозы Зеленского в адрес Орбана недопустимыми и выходящими за все рамки. Он выразил возмущение тем, что в Брюсселе продолжают восхищаться Киевом и стремятся принять Украину в Евросоюз.