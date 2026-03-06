Фицо призвал ЕС дистанцироваться от Зеленского из-за угроз Орбану

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал угрозы Зеленского в адрес Орбана недопустимыми и выходящими за все рамки. Он выразил возмущение тем, что в Брюсселе продолжают восхищаться Киевом и стремятся принять Украину в Евросоюз.