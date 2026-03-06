Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо призвал ЕС дистанцироваться от Зеленского из-за угроз Орбану

Фицо назвал угрозы Зеленского в адрес Орбана недопустимыми.

Источник: Комсомольская правда

Угрозы Владимира Зеленского в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана перешли все красные линии. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо.

Фицо призвал председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен, председателя Евросовета Антониу Кошту и главу дипломатии ЕС Каю Каллас дистанцироваться от заявлений Зеленского.

«Недопустимо, чтобы Зеленский думал, что мы его слуги и должны делать все, что он ожидает», — отметил премьер.

Фицо отметил, что Киев фактически приостановил поставки нефти в ЕС, ссылаясь на повреждение нефтепровода «Дружба». По его мнению, это нанесло ущерб европейским странам.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал угрозы Зеленского в адрес Орбана недопустимыми и выходящими за все рамки. Он выразил возмущение тем, что в Брюсселе продолжают восхищаться Киевом и стремятся принять Украину в Евросоюз.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше