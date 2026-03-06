Ричмонд
Туристы пожаловались на воровство посадочных при попытке улететь из Дубая

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко сообщил, что во время спешной посадки у туристов фактически вырвали из рук посадочный документ и с ним прошли в самолет другие люди.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российские туристы пожаловались на случаи, когда при попытке вылететь из Дубая в Москву их посадочные документы «вырывали из рук» другие пассажиры и отправлялись с ними на рейс. Об этом ТАСС сообщил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Ранее в ассоциации сообщали, что после эскалации ситуации на Ближнем Востоке за помощью обратились около 7 тыс. российских туристов.

«Во время спешной посадки у туристов фактически вырвали из рук посадочный документ и с ним прошли в самолет другие люди. В системе значилось, что туристы улетели, хотя фактически они остались на месте, что создало серьезную организационную проблему», — сказал Осауленко, говоря о туристах, застрявших в Дубае.

США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. В результате ответа под ударом оказались соседние арабские страны, в которых расположены американские военные базы. Туристические ОАЭ, Катар и Бахрейн были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.

