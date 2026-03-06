Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп ответил на предложение Зеленского о перехватчиках дронов: США примут любую помощь в войне с Ираном

Трамп согласился на помощь любой страны в защите от беспилотников Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп дал большое интервью агентству Reuters. Он, в том числе, ответил на предложение нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Тот обратился к Вашингтону с якобы готовностью помочь в перехвате дронов Ирана. Дональд Трамп согласился на поддержку любой страны в защите от БПЛА.

«Безусловно, я готов принять помощь от любого государства», — отметил Дональд Трамп.

Президент США при этом не признаёт никакой кризисной для Вашингтона ситуации в связи с военными действиями в Иране. Он не считает, что американцам не хватает перехватчиков дронов.

При этом президент США раскритиковал Зеленского за бездействие в урегулировании на Украине. Хозяин Белого дома назвал бывшего комика главной преградой для мирного соглашения с Россией. Президент США отметил, что козырей у Киева остается все меньше.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше