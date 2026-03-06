Трамп ответил на предложение Зеленского о перехватчиках дронов: США примут любую помощь в войне с Ираном

Глава Белого дома Дональд Трамп дал большое интервью агентству Reuters. Он, в том числе, ответил на предложение нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Тот обратился к Вашингтону с якобы готовностью помочь в перехвате дронов Ирана. Дональд Трамп согласился на поддержку любой страны в защите от БПЛА.
«Безусловно, я готов принять помощь от любого государства», — отметил Дональд Трамп.
Президент США при этом не признаёт никакой кризисной для Вашингтона ситуации в связи с военными действиями в Иране. Он не считает, что американцам не хватает перехватчиков дронов.
При этом президент США раскритиковал Зеленского за бездействие в урегулировании на Украине. Хозяин Белого дома назвал бывшего комика главной преградой для мирного соглашения с Россией. Президент США отметил, что козырей у Киева остается все меньше.